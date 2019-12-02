【求職攻略】見工「傾人工」被壓價　如何反擊開價還價？

不少人都有見工被壓價的經驗，在見工尾聲，以為終於過到整個面試，埋門一腳卻被未來僱主壓價。面試「傾人工」無疑是一門學問，如何開價還價，被壓價時要如何反擊？

＃從未來僱主的角度出發

無論一間公司有多欣賞你，他們關注的問題還有一個：他們有足夠資源聘請你嗎？ 這是一個雙向的配合。你想要的和他們可以給的難免會有落差，所以你應該要有準備協商的打算。同時，你不應預設他們會主動協商及提高開價，反之，你應擔當討論過程中的主導者。

你不應預設他們會主動協商及提高開價（unsplash@Fabian Blank）

＃事前準備

千萬不要不假思索就決定你的薪資！

預先做好資料搜集是相當重要的。你可多留意求職網站如Monster和Indeed，並從它們的數據中找出行業的薪資水平。你也可查看由Morgan Mckinley和Michael Page撰寫的香港職位年度薪資指南，或於LinkedIn上搜索，你甚至可以直接與招聘顧問聯絡查詢。

這些資料應該足夠讓你大約了解薪金水平範圍。

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你也應該預備一張清單說明你值得此薪資水平的原因以增加你協商時的說服力，內容可以包括年資，現時薪資（不要說謊！），資歷及你可帶來的客戶等等。 當然，你可能真的很喜歡這份工作，所以不介意薪資低於市場水平。但你也應緊記你現時接受的薪資對未來工作薪資也會有一定影響。

僱主可能早於面試時就已詢問你對薪資的要求，而你應嘗試巧妙地迴避問題。如果他們堅持你回答，你可以選擇一個範圍如二至三萬港元，但盡量不要即時確認薪資數字。

畢竟，薪資討論應在他們顯示聘請意願及你希望接受時才開始。

僱主可能早於面試時就已詢問你對薪資的要求，而你應嘗試巧妙地迴避問題。（unsplash@Tim Gouw）

＃福利也很重要！

記住薪水不是代表所有。 大部分人都不太重視福利待遇，但事實是它們和薪水同樣重要。它們的價值可以為你的聘請條件大大加分，尤其當它們包含醫療保健和房屋津貼的時候。 而且這不只限於財務上的優惠，如果你能獲得某私人協會的會員資格，所帶來的社交及專業人脈網絡亦有相當價值。

當你開始討論前，你先要分清楚哪些福利對你特別重要。而當你了解所提供的福利待遇後，就可因應你重視的項目再作協商。

＃先開價還是等出價？

傳統上，人們說你不應該在協商中首先開價。背後的原因是這樣你可以先知道對方的底牌。 可惜地，不是每個情況都如此。 不少研究顯示首先出價能給你先行優勢，讓你定下薪資商討的起價。 無論你最後決定採取哪種策略，重要的是你應有備而來及在商討中展現自信。如果你充分了解行業的薪資水準及知道自己的能力，你就自然會獲得優勢。

你必須確認商討的結果正確地顯示在你的合約上（unsplash@Cytonn Photography）

＃白紙黑字確認

你必須確認商討的結果正確地顯示在你的合約上。 無論在面試中談論過多少美好的承諾，只要沒有白紙黑字地同意，還是有可能全部成為泡影。

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