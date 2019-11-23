【電腦技巧】新版Chrome「懸浮小視窗」功能　如何關閉標題預覽？

在新版的Chrome中，多出了一個「懸浮小視窗」的功能，只要將滑鼠游標移動到打開的分頁上，就會在分頁底部顯示該網頁的標題、網址等等；Chrome之所以做出這樣的更新，是當你開啟許多網頁分頁時，可以避免標題被摺疊在一起，導致不清楚哪個網頁是哪個的狀況。

不過，相信也有不少人認為這樣的設計相當礙眼，以下就教大家如何關閉 Chrome 的懸浮視窗功能！

▼▼如何關閉 Chrome 分頁的小預覽視窗？（按圖放大看示範）▼▼

▼▼同場加映：Chrome分頁預覽加上網頁圖片（按圖放大看示範）▼▼

Chrome的另一個實驗性功能，是在分頁預覽上加入網頁預覽，不過這功能會讓那個懸浮小視窗變得更大就是了。

無論是新增預覽畫面，或是關閉懸浮小視窗，現在都還是在Chrome的實驗性功能；因此不確定未來Google會把這項功能加到Chrome的內建設定裡，還是就乾脆關閉讓你取消的設計，總之，如果覺得現在這小功能很礙眼的話，可以先透過本篇的教學關閉。

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【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：如何關閉新版 Chrome 的懸浮小視窗？分頁上的標題預覽關閉教學】