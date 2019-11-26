【強積金】周年報表、計劃說明書勿棄掉　留意「平均成本法」漏洞

打工仔不時會收到強積金計劃受託人寄來的信件，不過，大部分對它們置之不理，甚至直接掉棄。不過，「強積金計劃說明書」、「周年權益報表」及「基金便覽」等文件其實包含不少重要資訊，想好好管理強積金，便需要小心閱讀。

文：梁世傑

打工仔不時都會收到強積金計劃受託人寄來的信件，不過，很多人因為沒有時間和興趣，所以直接當作廢紙處理。（資料圖片）

大家接收強積金資訊的渠道，一是來自報章雜誌，當中的報道大多是過往一個月全港強積金的賺蝕情況；另一方面是由強積金計劃受託人寄來的信件，但很多人長年都沒有拆開信件來看，便直接當作廢紙處理，對信件內一大堆數字及列表完全不感興趣。

其實報章雜誌的強積金資訊都是比較大眾化，很多時與自己沒有直接關係；反而從受託人直接而來的信件，是載滿關乎自己利益的訊息。

首先，強積金計劃最重要的文件是「強積金計劃說明書」（下稱說明書）。說明書詳細列明各受託人、行政管理人、保管人、投資經理、核數師等的名稱及工作內容、各成份基金的投資目標及風險資料、基金費用及行政程序等。只有出現重大事情時，例如合併計劃或加減成份基金，此銷售文件才會作出修訂，所以說明書可以說是各個強積金計劃的「出世紙」。

「基金便覽」內列出基金資產總值、基金收費比率、投資目標、十大資產、投資經理的評論，以及最重要的回報率及風險數據。（GettyImages/VCG）

周年權益報表猶如投資成績表

第二份重要文件是針對計劃成員個人利益的「周年權益報表」。此報表通常是全年強積金信件中，最大疊最厚的一份，裏面詳列當年供款取款情況，以及各成份基金買賣及賺蝕的明細，所以「周年權益報表」可說是各計劃成員自己當年投資的成績表。

第三是針對成份基金表現的「基金便覽」。積金局的《強積金投資基金披露守則》（下稱《守則》）要求受託人每年至少製作兩份「基金便覽」，但很多計劃已經比《守則》的要求做得更多，不少是一個月出一份，與市場上其他共同基金（mutual fund）及交易所買賣基金（ETF）看齊。「基金便覽」內列出基金資產總值、基金收費比率、投資目標、十大資產、投資經理的評論，以及最重要的回報率及風險數據。

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「每月供款」及「平均成本法」兩者表面上好像差不多，因為每月都有出錢購買基金，但其實背後的操作方式及資金設定完全是兩回事。（GettyImages/VCG）

基金便覽內的「平均成本法」回報率沒有可比性

「基金便覽」內的回報率有多種陳述方法，可分為累積、年率化及歷年，對應的時段至少有一年期、 五年期、十年期及自基金推出後。例如想知道2017年當年的回報率，便可參考歷年回報率的列表，又或者想知道自基金推出後的年率化回報，亦可以於「基金便覽」中找到。

有些計劃的「基金便覽」更會列出「平均成本法」的回報率，但由於「平均成本法」沒有統一的計算方法，令「基金便覽」內的「平均成本法」回報率沒有可比性，甚至會出現錯誤的解讀。

大家可以看看自己計劃「基金便覽」內列出的「平均成本法」回報率，其數值都是低於基金回報率（見下圖紅框），是否覺得很奇怪？為何積金局及各受託人過往十九年不斷強調強積金是用「平均成本法」，但運用「平均成本法」下的回報率竟然差過基金回報率？

「基金便覽」內的平均成本法回報率及基金回報率（按圖閱讀）

+ 3 + 2

「每月供款」及「平均成本法」操作方式不同

筆者認為，運用「平均成本法」下的回報率差過基金回報率，是因為大家亂用概念，錯誤將「平均成本法」硬塞進強積金情景作注解。強積金是由零開始，定期新增資產，「每月供款」會增加累計資產；但「平均成本法」的原理並非由零開始，而是已經先擁有一定現金資產，之後再定期（例如每月）調撥現金去購買基金或投資物，調撥其間不會新增資產。

因此，強積金根本不是運用「平均成本法」。「每月供款」及「平均成本法」兩者表面上好像差不多，因為每月都有出錢購買基金，但其實背後的操作方式及資金設定完全是兩回事。因為「平均成本法」與強積金的「每月供款」原理不同，而出現上述「基金便覽」內「平均成本法」較低的回報率計算結果。

可惜製作「基金便覽」的受託人又沒有作詳細解釋，全香港胡裏胡塗地將「每月供款」及「平均成本法」混為一談，十多年來亦視若無睹，期間沒有反省及質疑，反映出人們沒有運用理性思維去客觀地及仔細地處理強積金。

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