【職場技巧】對方唔跟deadline工作害人害物　十二招教你如何自保

當律師，法院給我們的訴訟工作程序，設定許多限期。如果律師工作和政府部門有關的，又是一大堆交收限期。律師處理商業案件時，客戶想快點完成交易，亦變成「催命符」。

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英文叫限期做「deadline」，愈來愈多人喜歡叫它做「死線」，對我來說，「死線」可怕的地方，是過了死線，許多法律的權利會喪失，永不可以修補，於是，律師便要賠償給客人，可惜，香港頗多懶人，喜歡過期「交功課」。

遲交功課很多時候是拖延症作祟，讓人們一而再再而三延後開始做功課的時間，最終逃不過成為「deadline fighter」。（《青春，半生不熟》劇照）

做了律師數十年，見盡許多疏懶的律師，他們不把「死線」牢記心中，害人害己，真想踢他們屁股。太多人嫌棄工資少，也憎惡工作多，於是上班時，毫不認真，天天遊魂野鬼；有些刻意躲避工作，像暗角老鼠；有些我叫做「搖搖板」，你給他工作，他立刻彈給別人，出了事，永遠和自己無關。工作上不專業的人，是職場上的毒瘤，可是在香港，「事浮於人」，老闆常說：「許多人不工作，想要錢，便靠家人、靠政府、靠男、女朋友。唉，聘請員工之時，只要有眼耳口鼻，立刻上班。」我們這些有責任感的人，每天生活在惶恐之中，像經典電影《閃靈》（The Shining）中，每刻每秒拿著刀的太太，驚呼狂叫，不知道那天給可怕的丈夫所毒害。盡心的律師，不想見到事情「爆鑊」，只好日日夜夜提醒身邊的同事死線快到；有時候，像趕孩子上學的爸媽；但更多時候，像看精神科的病人。

有責任感的人，每天生活在惶恐之中。 （gettyimage/視覺中國）

沒有人想錯過的時限，是「上飛機」的關閘時間；最想錯過的時辰，是死神召喚之日；最難忘的時限，是年滿十八歲要換領成人身份證；最討厭的時限，是每天肚子逼迫你去大解決。

以上自己的限期，心情上還可處理，最怕是被人所害而錯過了限期，因為錯不在自己，卻要被迫共苦。那麼，如何對付這些遲到的「殺父仇人」？多年觀察所得，降服這些生物，坊間有十二種方法，但是一樣米養百樣人，是否有效，見仁見智。仍在此列出，騙騙大家的讚數：

一、許多人發微信或WhatsApp去追人交「功課」，這是沒效的，最有效是直接打電話去追，還連續打十多次，鈴鈴作響。有時候，要故意急速掛斷，讓對方覺得煩厭，這是追催的基本動作。可是，有些人連自己都懶得採取這一步，又如何「追殺」別人？

許多人發微信或WhatsApp去追人交「功課」，這是沒效的，最有效是直接打電話去追。（unsplash／christian wiediger）

二、有句俗語，「人要面，樹要皮」。當然，人不要臉，天下無敵，不過，一般稍懂廉恥的人，都不想別人知道自己遲到的劣行，所以，你可以故意成立一個手機群組，催促別人時，便在那裏公告天下，有些人怕「樣衰」，會立刻有反應。

三、當別人遲交功課，特別對方是政府部門，可以發一封信，禮貌地「暗斥其非」，因為許多錯過限期的事情，會有法律後果，甚至賠償的責任。出了信後，可以證明罪不在你，而對方原本想「側側膊，唔多覺」的，也打醒十二分精神，為你處理工作。

四、有些公司喜歡用獎勵的方法，如同事準時交貨，會有bonus。聽過有一家公司，如果大家準時在星期五交出報告，上司會讓大家早走一個小時下班，齊齊去快樂時光，喝過痛快。

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+ 6 + 5 + 4

那些經常遲交「功課」的人，除了沒有責任心，也可能是一種病，叫做「遲到病」。對他們來說，準時會帶來恐懼，遲到反而帶來心理樂趣，當你追催的時候，他們更可能產生一份優越感。我有一個嘴巴很惡毒的朋友，她被別人延誤，害得鴨血雞毛，生氣地說：「不要追他了，叫花店送上一個花環到他的家吧，也許他過了身！」

在此，忠告大家準時交功課，這是做人的美德，否則，會招致血海深仇，甚至「殺身」之禍。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「職場絕對有用貼士：律師教你追懶人「交功課」的十二招數」​】

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