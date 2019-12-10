【MPF】退休金該要多少？　若退休後每月開支6k　65歲時便要儲蓄…

幾多錢先夠退休？相信這是大部分打工仔都很關心的問題。香港生活水平高，想確保退休後無後顧之憂，並非一件易事。當然，每個人對生活的要求不同，沒有一個數字可以滿足所有人。有強積金（MPF）專家建議，我們可以利用退休需要計算機等方式，計算退休所需。 文：梁世傑

幾多錢先夠退休？這個問題當然沒有統一答案，因為每個人都有不同的理財習慣及儲蓄需要，家庭負擔及健康情況又會隨時間而變化，加上外圍經濟及政治氣候亦影響小市民的生活，令退休儲蓄管理成為一項畢生的功課。

那麼我們是否就放棄求問求知？當然不是，我們仍然可以作出一些普遍適用的假設，去得知幾多錢先夠退休。

提早退休是不少打工仔的夢想，不過，你知道需要多少錢才足夠維持退休後的生活嗎？（資料圖片）

以「量出為入」方式推算

要知道需要幾多錢退休，我們可以運用「量出為入」的方法，先找出退休後用多少錢，然後安排退休前應該要儲多少錢。

假設退休年齡為65歲，預期壽命按衛生署資料（見此）設定為88歲，退休後投資回報率與及通脹率皆假設為4%，將這些數字輸入去積金局網站內的「退休需要計算機」，「量出」去考慮退休後每月開支為6000元，得出大約166萬元的退休資產「為入」需要。

打工仔可透過積金局網站內的「退休需要計算機」，計算退休需要。（梁世傑提供）

上述166萬元退休資產及退休後每月6000元的開支是互動的關係，雙方是同步加減。例如如果希望自己的退休後每月開支是2萬元的話，所需退休資產便是（166/6000x20000＝） 553萬元左右。

每個人都希望「退而不憂」，用錢不用「左度右度」。但是，退休前每月開支只是「掹掹緊」的話，退休後沒可能立即天天大魚大肉，年年環遊世界。所以，一般退休後財務策劃都是以維持退休前後相同的生活水平為原則，換句話說是退休前後開支相等。

無論你是什麼行業、什麼職位，都要給自己一個退休儲蓄目標，就是於65歲時退休儲蓄達到退休前月薪的167倍。（GettyImages/VCG）

以167倍月薪作指標

另外，亦有一項假設叫「替代比率」（replacement ratio），該比率是一個退休前的收入與退休前後開支的比率，按經濟合作暨發展組織（OECD）的統計（見此報告第155頁），「替代比率」平均為60%左右，即是如果退休後每月開支是2萬元的話，退休前收入就應該是（2/60%=）3.3萬元左右。如果將退休資產553萬元除以退休前月薪3.3萬元，便會得出退休儲蓄目標與退休前月薪比例為167倍。

所以，無論你是什麼行業、什麼職位，都要給自己一個退休儲蓄目標，就是於65歲時退休儲蓄達到退休前月薪的167倍，那麼，退休後可以以退休前月薪的60%作開支，維持退休前的生活水平，直至終老。

65歲夠錢退休的儲蓄計劃

我們沒可能工作時不作退休儲蓄，到65歲時才由零變出167倍月薪以支撐退休生活，因此，我們需要安排一個儲蓄計劃，由一入職場開始，便執行儲蓄，逐年一點一滴累積退休金，見下圖：

65歲夠錢退休的儲蓄計劃（梁世傑提供）

按上圖，打算65歲夠錢退休的儲蓄計劃，是要於30歲時擁有17倍月薪的退休儲蓄，40歲時儲40倍月薪，如此類推，直至65歲時擁有167倍月薪的退休儲蓄。要注意這些儲蓄全是作為退休之用。結婚生仔讀書買樓的儲蓄，要分開計算。

此退休儲蓄與月薪比例的計算涉及了一些假設，未必人人適用，但亦算是列出了比較大眾化的退休儲蓄目標，就是65歲要有167倍月薪的退休儲蓄。當中強積金可以佔一席位，在長期回報3.5%的情況下，強積金於65歲時大約佔退休儲蓄目標的三分之一左右；另外三分之二就要靠其他儲蓄，或者反過來努力提升強積金的長期回報。

提早退休的準備

如果你已經儲了一筆錢，希望提早退休：例如現年50歲，從樓市賺了1000萬元，按下圖，等值月薪大約是（1000/273 =）3.6萬元，如果打算於現在50歲退休，1000萬元是可以支持退休之後每月開支（3.6 x 60% =）2.1萬元。

不同退休年齡的退休儲蓄需求

不同退休年齡的退休儲蓄需求（梁世傑提供）

但如果你現年30歲，股票投資賺到了200萬元，想看看提早退休是否可行，亦可以按上圖計一計算。200萬元於30歲退休的等值月薪是（200萬元/418 =）4800元，即30歲退休後至88歲期間每月開支只可以有（4800 x 60%=） 2880元，與單身綜援金額差不多。

上圖可快速地讓各位估算一下提早退休所需要的金額，與及該金額可提供的每月開支，是編制適合自己的儲蓄計劃的好開始。

專頁：MPFDIY

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