【Appraisal】升職加人工機會來了！寫好年終績效評估的五大要點

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上班族最關心的，當然是升職加薪，下年能否更上一層樓，便要靠工作表現評核 (Appraisal) 了 ，原因是上司與老闆，對下屬未必事事上心。因此，大家要「美化」Appraisal，將之視為向管理層表現自己的難得機會。接下來，MoneySmart即為大家講解當中最重要5點。

上司與老闆，始終喜歡數字和事實．大家在公司進行Appraisal前，不妨蒐集一下關於個人成就數據、客戶意見、收益和成本等（GettyImages）

第一： 功績靠數據　先摸清公司要求

大家別以為自己口講的工作成就即可令上級信服，上司與老闆，始終喜歡數字和事實。大家在公司進行Appraisal前，不妨蒐集一下關於個人成就數據、客戶意見、收益和成本等，再了解一下自己的功積是否與公司的目標和策略脗合，確保大家的成就是上級所關心的範疇，這樣才能顯出大家曾付出過。

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【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】

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