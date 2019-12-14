想如「股神」巴菲特般成功？　讀熟他推薦的15本書吧！｜自我管理

「股神」巴菲特（Warren Buffett）是不少人的偶像，很多人都跟隨他的價值投資法（Value Investing）投資獲利。作為全球最成功的投資人之一，巴菲特眼中不只有錢，他經常閱讀，近10 年來，他在不同講座都推薦過好書，CNBC整理了一份「巴菲特書單」，讓大家跟隨股神的步伐，學習書中智慧。

如果你想變得更聰明和更成功，「股神」巴菲特的書單可能給你一些建議。知識的力量不一定像股票市場的收穫一樣顯而易見，但透過歲月浸淫，知識帶給你的，往往難以量化。

以下CNBC整理的「巴菲特書單」：

+ 12 + 11 + 10

1.《窮查理寶典──查理．芒格的智慧箴言錄》 （Poor Charlie's Almanack: The Wit And Wisdom of Charles T.Munger）

作者：查理·芒格（Charlie Munger）

這本書是巴菲特的長期商業夥伴、巴郡（Berkshire Hathaway）副總裁查理．芒格（Charlie Munger）以演講和論文的形式分享的金融智慧。

如果你喜歡巴菲特獨特的幽默感、機智和洞察力，你一定能從這本書中「偷師」，而許多芒格粉絲更是特別喜歡書中「人類誤判心理學」這篇文章，因他在文章中提及投資者經常陷入的認知陷阱。巴菲特在2010年股東信中開玩笑說，「只要買這本書，並隨身攜帶，它會讓你看起來從容自信和博學。」

2.《智慧型投資人》（The Intelligent Investor）

作者：班傑明·葛拉漢（Benjamin Graham）

巴菲特曾多次稱讚這本書，他在2011年的信中寫道，「在早期時，我也會因為股市上漲而很高興，然後，我讀了《智慧型投資人》第八章，該章論述投資者應該如何看待股價的波動，我恍然大悟，自此在股市下跌時撿便宜成為我的心法。拿起那本書是我一生中最幸運的時刻之一。」他在2013年再次提到購買《智慧型投資人》是他做過最好的投資。

3.MiTek：A Global Success Story, 1981-2011

作者：吉姆·希利（Jim Healy）

MiTek工業公司是工程建築產品的供應商，是巴郡非常成功的子公司之一。本書講述MiTek在1955年由一家中西部小公司起步，如何從處於金融崩潰的邊緣，變成該行業主要供應商的故事。

4.A Few Lessons for Investors and Managers From Warren Buffett

編者：彼得·貝韋林 （Peter Bevelin ）

這本書很簡短，只有約81頁，非常適合經理和投資者閱讀。書中巴菲特解釋了如何思考重要議題，如商業估值、好壞企業的特徵、收購及其陷阱、如何降低風險、公司治理和信任的重要性。巴菲特曾指，這本書實質上概括了查理·芒格和他多年來在年度報告和年會上所說的話。

5. 《股神巴菲特的神諭：不做會後悔、或做了好後悔的致富語錄》（Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything）

作者：卡羅爾·盧米斯（Carol J. Loomis）

這本書的作者是《財富》（Fortune）雜誌的前總編輯。她為讀者提供了巴菲特投資策略的洞察以及他在管理、慈善、公共政策甚至育兒方面的智慧，例如巴菲特只為子女留下不多也不少的金錢，令他們可以做想做的事，但又不會因為太多錢而覺得什麼也不用做。書中其中一章還包括微軟聯合創辦人比爾·蓋茨在1996年發表的一篇文章，描述了他對巴菲特的第一印象以及結為好友的原由。在2012年的致股東信中，巴菲特形容這本書對他而言是無價之寶。

6. 《非典型經營者的成功法則──8個企業成功翻轉的案例》 （Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success）

作者：威廉．索恩戴克（William N. Thorndike）

這本書介紹了八位CEO的故事，他們各自採取了完全不同的企業管理方法取得非凡成就。巴菲特在2012年的致股東信中指，這本書是優秀著作，講述在資本配置方面表現出色的CEO。

7. 《文化衝突：投資，還是投機？》（Clash of the Cultures: Investment vs. Speculation）

作者：約翰·柏格爾（John C. Bogle）

巴菲特在2012年的股東信中推薦了這本書。先鋒集團的創始人約翰·柏格爾（John C. Bogle）在書中講述了共同基金行業不斷變化的文化、投機如何侵入國家退休制度以及需要聯邦信託責任標準。對於投資者來說，最有價值的是他列舉的「10條簡單投資規則」。

8. 《投資前的精準判讀：巴菲特多次推薦，質化分析的12項金律》（Investing Between the Lines: How to Make Smarter Decisions by Decoding CEO Communications）

作者：蘿菈．黎頓郝斯（L. J. Rittenhouse）

巴菲特在2012年的股東信中推薦了這本書。信託和估值專家蘿菈．黎頓郝斯從10多年的研究中，勾勒出一套衡量公司可信度的系統，作為投資潛力的預測指標。

9. Berkshire Hathaway Letters to Shareholders

編者：馬克斯·奧爾森（Max Olson）

本書為巴菲特給股東的信的版本之一。巴菲特認為，這是一本很好的索引書，它將不同人物、公司和主題分門別類，對於不想讀一堆致股東信的人，可以購入這本書收藏。

10. 《40個機會：飢餓世界的曙光》（ 40 Chances: Finding Hope in a Hungry World）

作者：霍華德•G•巴菲特，霍華德•W•巴菲特（Howard G. Buffett and Howard W. Buffett）

2006年，當巴菲特宣佈他將把大部分財富捐出給慈善事業時，他向兒子霍華德·巴菲特（Howard G. Buffett）提出挑戰，要求他做一件偉大的事情回饋社會。因此，霍華德決定給自己40年的時間，投入30多億美元來回應這個挑戰。

書中提及的一些原則：

源頭：「沒有計劃的目標都只是一個願望。從源頭開始規劃你的目標。 」 勇敢：「勇氣的增加來自於承擔經過計算的風險，因此要始終牢記計畫。」 教訓：「生命中許多事情都可能實現，它們之所以能夠實踐，是因為我們從這些錯誤中吸取教訓，並帶著這些教訓迎接下一個機會。」

11. 《約翰柏格投資常識》（The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns）

作者：約翰·柏格爾（John C. Bogle）

這是巴菲特推薦第二本由柏格爾撰寫的書，非常適合入門級投資者。巴菲特曾表示，無論投資生意大小都應該要讀這本書。

12. Where Are the Customers’ Yachts? Or a Good Hard Look at Wall Street

作者：弗雷德·施韋德 （Fred Schwed）

巴菲特在2014年的致股東信中推薦了這本書，早在2006年，他已高度讚揚它是有史以來關於投資最有趣的書，「它輕描淡寫地傳達了許多真正重要的資訊。」

13. Limping On Water

作者：菲爾·伯斯和K.C.舒爾伯格（Phil Beuth and K.C. Schulberg）

這本書記錄了傳奇人物菲爾·伯斯（Phil Beuth）在ABC電視網的廣播生涯。巴菲特在2015年的致股東信中指，這本書講了很多有關湯姆墨菲和丹伯克（Tom Murphy與Dan Burke，前ABC電視網高階主管）的故事，他們是查理·芒格和我見過最好的管理二人組。

14. 《巴菲特的投資原則》（Warren Buffett's Ground Rules: Words of Wisdom from the Partnership Letters of the World's Greatest Investor）

作者：傑瑞米．米勒（Jeremy Miller）

資深財務顧問傑瑞米·米勒從巴菲特在1956年至1970年間寫給他的合夥人的信中，剖析了這位億萬富翁的投資原則。巴菲特在2015年的致股東信中指，米勒在研究和剖析巴菲特合夥企業的運作，以及解釋波克夏的文化和起源，都非常出色，「如果對投資理論和實踐著迷，你會喜歡這本書。」

15. 《跑出全世界的人》（Shoe Dog）

作者：菲爾·奈特 （Phil Night）

在2016年的致股東信中，巴菲特稱這本書是他在2015年讀過的最好的書。他指，作者菲爾·奈特（即運動品牌Nike聯合創始人和現任名譽主席）是一個非常聰明、聰明和有競爭力的人，也是一位天才講故事者。

奈特的回憶錄讓讀者一瞥，Nike在當初還是一間小型初創公司的幕後故事，以及它如何迅速崛起成為世界上最知名的品牌之一。

（資料來源：CNBC）

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