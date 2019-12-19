【轉工勿衝動】加薪跳槽五大盲點：表面加人工　實際畀左薪俸稅？

轉工時要求加薪 ，人人皆想，但應加多少呢？有何考慮因素？這可能是不少剛離開校園的職場新人，或超過10年沒轉過工的上班族都想問的問題。 另一方面，是否有想過，加薪後的薪酬會影響稅階或稅率計算方法，最終亦交多了薪俸稅。所以，在轉工要求加薪前，MoneySmart整理5個因素，供大家參考。

▼▼先按圖放大，看五個關鍵因素，下文有更詳盡解釋▼▼

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第一：新工無花紅雙糧

見工或在瀏覽求職廣告時，必需留意工作是否有花紅雙糧，如沒有，即隨時從一年14個月月薪，變成一年12個月月薪。在此情況下，大家如對工作仍感興趣，即應將花紅雙糧金額，平均計入每個月的薪金中。

第二：新工假期大減

雖然大家認為一星期上班5日是正常不過的事，但總有些工作是每星期5天半或6天工作天，故若然大家轉到這些公司，亦可考慮將失去的假期化作薪金，計算入每月薪金之中。

總有些工作是每星期5天半或6天工作天，故若然大家轉到這些公司，亦可考慮將失去的假期化作薪金（Brooke Lark／Unsplash）

第三：公司少津貼福利

新工作少了醫療福利及各種津貼，亦是轉工時，考慮加多少人工的一個重要因素。現時不少僱主均會實行友善家庭政策，為員工提供家庭假、父母生日假或員工入職紀念日假期。即使沒有上述假期，不少企業仍會為員工提供加班津貼或加班交通津貼。如果新的工作沒這些福利，而大家又真的真的很喜歡新工作，則應考慮提升薪金加幅以填補損失。

即使沒有上述假期，不少企業仍會為員工提供加班津貼或加班交通津貼。（Helloquence／Unsplash）

第四：新工返得更遙遠

工作地點及車程是不少人轉工時所忽略。需知道工作地點如不是自己所住區域，非但交通費開支大，同時用在車上的時間亦多了。有時遇著因為各種原因遲到，變相亦增加了的士錢的開支。所以，車腳開支，亦需計算在新工作的工資內。

第五：轉工加人工 需留意薪俸稅會否增

但加了人工後，有時亦可能交多了薪俸稅，所以了解薪俸稅稅階亦很重要。現時薪俸稅的計法就是年薪先減強積金及各類免稅額，再將餘下款額按稅階（見下表，按圖放大）計算。稅階共分5個，為方便讀者理解，我們以a、b、c、d、e作劃分。

2018/19 累進薪俸稅稅率（01製圖）

以一位剛畢業的年青人來說，第一份工可能年薪不過基本免稅額HK$132,000，所以不用交薪俸稅，但倘若他轉了工，年薪在扣減強積金及各類免稅額後，超過HK$132,000的免稅額，哪年青人就需交薪俸稅。

再然後多過幾年，如果年青人再次轉工，且亦爭取到大幅度加薪，所涉及的稅階由只有a，變成涉及a與b，那交稅金額自然高了。所以，各位打工仔必需留意，自己在填寫「要求薪金」時，這個新的工資究竟會否令自己需繳付的稅款，增加多少。

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