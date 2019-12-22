【大學選科】人生重來你會讀什麼？神科網友含淚勸：不要讀這個系

一名網友在PTT發問，如果網友的人生能重來，會選擇哪一科系就讀。多數網友推爆這一系，卻遭過來人勸退...…

你滿意自己唸的科系嗎？（MD Duran/Unsplash）

一名網友在PTT女版發文，分享《親子天下》做的一份調查，結果顯示將近四分之一的大學生後悔自己就讀的科系，因此好奇網友如果能重來，會選擇什麼科系。多數網友回答「不選文科」、「理科>文科」、「醫學系」；但另有網友回文，表示醫生根本不是人做的，工時超長，勸退想念醫學系的同路人。

如果可以重來，你會選讀哪個科系?（PTT/Womentalk）

原po在文內寫道，根據《親子天下》調查，四分之一大學生認為就讀的科系只是依據分數落點才會去唸，16%表示一直到現在，都不確定自己想念什麼系。

她問網友「出社會的各位，也後悔以前念的科系嗎」？ 「你的人生道路是否被當初的選擇所影響」？ 「如果可以重來，會選擇什麼科系呢」？

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但有網友回文，抱怨醫生很可憐，一個月薪水不多，每禮拜還得工作80小時，「勞心勞力」，希望想選醫學系的網友三思再三思。

但有網友回文，希望想選醫學系的網友三思再三思。（PTT/Womentalk）

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