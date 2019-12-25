【2020】6大星座提防工作拖垮健康　獅子皮膚易衰老、處女易憂鬱

2020即將到來，為了迎接新的一年，除了要有正向的心態，更要有健康的身體好好打拼，但有哪些星座的身體健康卻亮起紅燈，要多花心思照顧自己呢？

▼▼星座國師「唐綺陽」在節目《女人我最大》揭露名單，一起來看看哪些星座上榜吧！▼▼

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第3名

【山羊座】摩羯的朋友多半都是工作狂，給自己不小壓力，但如果身體出現不舒服的症狀，其實暗示摩羯應該緩一緩，先找回健康，才能繼續努力工作。

【白羊座】牡羊星座的大家在上半年將有很大的壓力，可能來自於上級，或本身負擔的責任。也因此可能會睡不好，導致消化系統出狀況，所以要學習跟壓力共處，而不是被壓垮。

第2名

【水瓶座】水瓶座在2020年可能會受委屈，進而出現過度擔憂或焦慮的情緒，而且極有可能「蠟燭兩頭燒」。唐綺陽提出警訊，水瓶座恐怕會過勞，所以要記得善待身體。

【金牛座】唐綺陽表示，明年金牛座將遇到事業瓦解、重建，或摸索未來的重要階段，她提醒金牛座不要給自自己太大壓力，否則脊椎將出問題。

第1名

【獅子座】2020年，獅子座的朋友容易有「職災」，尤其上半年對獅子來說是決戰時刻，工作必須親力親為，心情也相對沈重。要當心牙齒、皮膚、骨骼快速老化。

【處女座】處女座在明年易有憂鬱傾向，在金錢、事業、朋友各方面會有點卡關，但要有從谷底往上爬的決心跟毅力，同時別忽略自身健康，不然非常划不來。

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