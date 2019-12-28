【2020】新一年要轉工、少用手機？　調查：能實踐計劃人士只得…

人人都對新年有新的期許，希望來年的生活更精彩、更充實，你的2020年目標已經計劃好了嗎？如果你還未想到，不妨參考一下英國民眾的十大新年目標。

不少英國人希望在2020年減少使用社交媒體及手機。(GettyImages/VCG)

據《每日快報》（Daily Express）報道，英國一項有關2020年目標的調查，訪問了2000人，發現10%受訪者希望徹底改變飲食習慣，因為30%的人發現自己太缺乏精力。除了改善健康外，不少人希望去度假，三分之一的人說旅行是來年的重要目標。另有45%的人希望減少使用手機，令他們能更專注地與家人和朋友相處。人們希望在未來一年實現的目標還包括整理財務、裝修家居、換工作、照顧心理健康等。

英國人2020 年十大目標（按圖了解）：

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獲委託進行這項研究的Healthspan特許心理學家梅格·阿羅爾博士（Dr Meg Arroll）說：「2020年是自我意識的一年，大家經歷了動盪的一年，人們希望在明年找出阻礙他們前進的原因，包括實際、情感以及社會方面，然後採取明確行動，實現自己的目標。」

研究還發現，四分之三的受訪者已設定了2020年目標，平均每人5個，比2019年平均3個目標為多。不過，大多數人承認，他們並沒有達成所有目標，只有不到十分之一的人在過去10年中實現了所有目標。

三分之一的人樂觀地認為，2020年將是他們最終實現目前人生所有目標的一年。不過，超過三分之一的人從未為自己設定未來一年的目標，寧可一直維持現狀，因為這樣就不怕失敗。此外，有趣的是，28%的人設定目標只是為了讓自己有事可做。

設定目標時，應著重目標的可行性，否則天馬行空的計劃最後容易成為空想。(GettyImages/VCG)

梅格·阿羅爾博士指，有時候，我們對自己太苛刻，設定了一些無法實現的目標，尤其是在健康和幸福方面，「當我們沒有達到這些不切實際的目標時，容易回到自我毀滅的習慣中。」他建議人們培養積極的心態，從而產生積極的結果。超過八成受訪者也認為，積極的態度對於實現目標至關重要。

現今社會資訊發達，我們很容易在網上獲取不同建議及改善方案，不論是理財、健身、飲食、學語言等，只要有堅持的心和安排好時間表，目標自然更有機會達成。

（資料來源：Daily Express）

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