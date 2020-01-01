【成功人士】要成功首先不能怕失敗　擁抱你的弱點才能更上一層樓

編按： 別讓恐懼阻止你跨出成功的第一步！暢銷書《脆弱的力量》作者布芮尼．布朗最新力作《召喚勇氣》，將20年研究成果及各界領導人實證彙整成勇氣指導手冊，教大家覺察情緒衝擊、不逃避尖銳對話、從心同理創造真實的主導力，領導自己或團隊開創更多可能。

在我遇見羅斯福那段名言的那一刻，有三件事突然變得清晰無比。第一件事是我所謂的「脆弱物理學」。這個理論相當簡單：假如我們經常做個夠勇敢的人，一定會有跌倒的一天。

勇敢並不是說，「我願意冒失敗的風險。」而是說，「我知道遲早會失敗，但仍然全力以赴。」一個勇者卻不曾嘗過失望、失敗、甚至是心碎的滋味，這樣的人我從沒遇過。

假如我們經常做個夠勇敢的人，一定會有跌倒的一天。（unsplash／anthonytran）

第二件事是，羅斯福的那段名言一語道出我對脆弱的所有理解。我們在面對不確定、冒險與情緒風暴的時候，會感到脆弱——我在二十年前的研究中，第一次發現了脆弱的這個定義。

從此以後，我所做的每個研究，包括對領導力的研究，都一再印證這個定義。脆弱無關輸贏，它指的是，當你無法掌控結果時，仍然勇敢站出去。

在我們所有的資料中，看不到任何證據指向脆弱代表軟弱。

脆弱是一種輕鬆的感覺嗎？ 不是。

脆弱會讓我們感到焦慮與不安嗎？ 會。

脆弱會使我們想要自我保護嗎？ 保證會。

敞開心胸且不做防備的面對這些感覺，需要勇氣嗎？ 絕對需要。

在我們所有的資料中，看不到任何證據指向脆弱代表軟弱。（unsplash／anthonytran）

我學到的第三件事已成了我的處世原則：假如你不在必要時冒險，承受挫敗，我對你的意見就不感興趣。不敢下場競賽，卻把所有精力用來批評放膽嘗試的人，這樣的人比比皆是。

嘴裡只吐得出批評和酸言酸語，只會危言聳聽。如果你不置身於風險中，卻又要批評別人，我對你所說的話一點興趣也沒有。

我們一定要避免做出這種不負責任的反饋，而且堅持不把盔甲穿回來。在我們的研究參與者中，堅守這兩項原則的人有一個共同點：非常清楚誰的意見值得聽。我們需要徵詢那些人的意見，即使非常刺耳，也必須耐心聽下去，並牢牢記住，直到從中學到一些東西。

我們需要徵詢那些人的意見，即使非常刺耳，也必須耐心聽下去。（unsplash／headwayio）

但很顯然，某些圈子的人有一種誤解，以為我鼓勵領導者在任何情況下都要揭露個人經驗，公開分享自己的感受。我想，這是因為有些人將我在TED談論的主題，以及《脆弱的力量》的內容斷章取義，再加上我現在做的事，80％與脆弱和領導力有關。

現今的世界習慣過度誇大，這就是最好的例子。有些人會把他們自以為了解的幾樣事情兜起來，然後做出一個清楚、稍微有趣，但完全錯誤的結論，我們都認識這樣的人（我們也曾是這樣的人）。現在讓我們用兩個看似矛盾的說法，消除這個迷思：

1、我不提倡將過度分享、不分青紅皂白的和盤托出，視為領導工具，或是為了展現脆弱而展現脆弱。

２、沒有脆弱，就沒有領導的勇氣。

這兩個說法都是正確的。當人們問我，「領導者應該和同事或員工分享多少東西？ 尺度如何拿捏？」我知道，這的確是個問題。

我不提倡為了展現脆弱而展現脆弱。（unsplash／all_who_wander）

我認識一些勇敢的領導者，他們擁有神奇的與脆弱共處的能力，但實際上透露的私人資訊卻很少。我也看過一些領導者，把不該分享的東西全都不吐不快，卻沒有展現任何與脆弱共處的能力。

我們永遠要清楚的表達自己的意圖，了解在角色與關係的脈絡下，脆弱的限度在哪裡，並畫出底線。不設限的脆弱就不是脆弱，而是懺悔、操弄、絕望，或驚嚇與畏怯。

我有時會以一位年輕執行長為例，說明什麼不算是脆弱。這位執行長在某次演講結束後來找我，他的公司在六個月前剛完成第一輪募資。他對我說，「我懂了！ 我現在火力全開！我要向大家好好展現脆弱。」

那位熱血沸騰的執行長向我說明，「我打算向投資人和團隊說實話：我的麻煩大了，我們一直在燒錢，而我完全不知道自己在幹嘛。」

他停頓了一下，看著我說，「你覺得怎麼樣？」

我把他拉到角落坐下來。我看著他，重述我剛才的演講內容，因為他顯然沒聽懂：「我覺得怎麼樣？ 我覺得你會再也募不到任何資金，而且把某些人嚇個半死。不設限的脆弱不是脆弱，而可能是恐懼或焦慮。我們必須思考，分享的理由是什麼？對象是誰？他們的角色是什麼？我們的角色又是什麼？我現在的分享恰當嗎？有幫助嗎？」

我看過一些領導者，把不該分享的東西全都不吐不快，卻沒有展現任何與脆弱共處的能力。（unsplash／productschool）

假如我是那位執行長，我不會在所有投資人或朋友和同事面前，像那樣一吐為快。那不是個明智的判斷。這些夥伴可是辭掉了大好的工作，來和我一起打拚，實現我的願景。

脆弱並非搏取同情的工具。身為領導者，那位執行長需要坦誠面對他的團隊與投資人，而他展現脆弱的對象應該是有能力幫助他度過難關的人。

若不了解自己的角色，明辨專業界線，釐清自己的意圖與期待（尤其是我們沒有意識到的），為了分享而分享的行為，充其量只是洗滌、發洩、說閒話，或是被潛藏需求驅使的其他行為。

《召喚勇氣》封面。（天下雜誌）

以上內容節錄自《召喚勇氣》。

作者：布芮尼．布朗

譯者：廖建容

出版社：天下雜誌新的一年，新的開始。拿出你的勇氣來01撐場發表己見吧！

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