手機上癮者救星！時間管理App記錄拿起電話次數、最後放下時間

手機，可能是除了工作外我們花費最長時間的東西，不論是躺在床上，還是走在路上，我們似乎都在爭分鬥秒地使用手機，即便手機不給我們發工資。 而如果你有統計過自己每天花在手機上的時間，你很大可能會發出一聲驚嘆：看似短暫的拿起和放下，加起來居然用了這麼長的時間。

今天給大家介紹一個統計屏幕使用時間的App—— OffScreen - 螢幕使用時間統計，不同於常規的時間統計工具，它提供的統計數據比較特殊，如邊走邊看、最後一次放下手機的時間等。

OffScreen目前僅支持iOS和iPad，App內包含12元的內購，付費後可永久解鎖所有功能。

OffScreen - 螢幕使用時間統計，不同於常規的時間統計工具，它提供的統計數據比較特殊（OffScreen官網）

1. 數據統計

其實，自iOS12開始，iPhone就自帶了屏幕使用時間的統計功能，這個功能位於「設置-屏幕使用時間」，點擊查看所有活動，可以查看不同App所花費的時間。

而對於OffScreen，它採取了一個新穎的角度，來統計我們使用手機的時間。

OffScreen提供的統計數據有，平均查看時長、最長連續使用、邊走邊看、呆呆的看、第一次拿起和最後一次放下的時點。

一天下來，OffScreen可以為你生成一份屏幕使用日報，你是如何使用自己的手機的，這裏都記得清清楚楚。

這些統計維度，可以看成是從手機使用場景的角度，來統計我們的使用時間的，如果你覺得其中某一項的時間過長了，可以試著在接下來的日子中，下意識地改變自己的行為。

2. 開始專注

除去手機使用統計功能，OffScreen內置了「蕃茄工作法」的時間管理功能，這對大多數動不動就想玩手機的人來說，可能是一種強迫症式的注意力訓練方法。

一個蕃茄時間，對應25分鐘，你敢挑戰25分鐘內不玩手機嗎？

（ OffScreen官網）

開啟專注模式時，App會播放軟件內置的白噪音，如果你在辦公室打開OffScreen的專注模式，請記得降低手機音量或帶上耳機。

當然，開啟專注模式後，不意味著你完全不能使用手機，你可以在OffScreen 寬限的時間內，鎖定屏幕或翻轉手機以繼續專注。

寫在最後

在寫這篇文章時，由於我已經解鎖了OffScreen的所有功能，已經記不清未解鎖狀態下可以使用的功能，但我印像比較深的一點是：

未解鎖狀態下，你只能查看今天的統計數據，而昨天或者更往前的手機使用數據，是查看不了的。

看完這篇文章的你，如果覺得這個App對你有幫助的話，不妨解鎖支持一下它，因為對於好的產品，當它有足夠多的用戶支持時，它才能更好地進行疊代升級。

以上，就是今天想和你分享的屏幕時長統計App。

希望對你有幫助，我們下次見。