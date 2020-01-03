【MPF】戰術性資產配置　每月移動平均策略　年均回報達8%

2020伊始，又是一大堆來年經濟預測與及強積金（MPF）部署大舉出動的時候。不少人會參考財經界KOL的大市預測，或是按個人喜好將資產投放至某些股票或強積金基金，不過，這些方法或會帶來嚴重虧損。有強積金專家建議，打工仔可採取每月移動平均策略，運用移動平均線作買賣準則，可以降低風險至4%，但回報率達8%。 文：梁世傑

打工仔應按年齡調整退休及強積金資產，並設定股債（服票及債券）比例。 （資料圖片）

有一些投資者經常參考財經界人士的來年大市預測，以作為自己的投資部署。對於2020年的主觀預測，不外乎是息口加減、貿易摩擦、政府選舉、英國脫歐等等，其實這些事情於一年前的2019年預測時已經出現，當時主流看法是看淡2019年大市，但最後呢？除了香港反送中（反對逃犯條例修訂草案）這項完全沒有人估到的事件影響了香港的GDP（國內生產總值）之外，全球主要股市（包括香港） 都上揚，結果一地玻璃碎。

除了主觀預測，有些人的投資策略是沒有策略，只將退休資產全部投入自己鐘情的單一股票市場，這種佛系策略是否就能長線持有到退休呢？

看看以下某一強積金恒指基金的過往表現，年均回報約5.1%，按月波幅為6.2%：

某一強積金恒指基金的過往表現，年均回報約5.1%，按月波幅為6.2%（自2001年1月至2019年11月）（梁世傑提供）

筆者以前認識一位公司同事，他於2008年12月退休，由於不太懂投資，加上鍾情港股，這位同事多年來只將退休供款及資產全部投放於港股。可是，2008年恒指單年下跌了近60%，令他的退休資產消失了過半。當年他極度心灰，退休後原本不打算工作，但一生退休積蓄在一年間不見了一半，退休計劃大失預算。

很明顯，那位同事不能夠承受恒指單年下跌60%，而且股市大跌後出現了重大損失，當事人的避險心態便更加強烈，退休後選擇把退休資產由港股轉為現金，不但未能於2009年隨大市收復失地，資產的大幅減少亦限制了以後多年的退休生活，情況像一些人落錯車後便不能再上樓一樣，一子錯，滿盤皆落索。

MPF資產配置重點及策略：（按圖了解）

+ 6 + 5 + 4

這個故事教訓我們要每年檢討風險承受能力，並且按年齡調整退休及強積金資產。設定股債（服票及債券）比例是資產配置的入門級別，是策略性資產配置（strategic asset allocation）的一環。強積金的預設投資就是策略性資產配置的一種，設定了65歲人士的股債比例是2:8，而不是上述故事中的10:0。

進階一點的資產配置策略，是以數據分析配合買賣準則，進行「戰術性資產配置」（tactical asset allocation）。當中一種既簡單，又適合強積金環境使用的，是運用「技術分析」。我們可以參考一些外國專業投資者的做法，將港股基金的價格搜集並且計算出其移動平均值，例如將本月第一日及對上三個月第一日的基金價格搜集，四個數字加總後除以四，取得4個月移動平均值；當本月第一日的基金價格高於此4個月移動平均值時，本月餘下日子便持有港股基金，反之便將資產調配到保守基金。

這種簡單的戰術性資產配置，用於同一強積金恒指基金，效果是年均回報約8.7%，按月波幅為4.1%，最大單年跌幅少於20%，見下圖：

以戰術性資產配置去操作強積金，效果是年均回報約8.7%，按月波幅為4.1%，最大單年跌幅少於20%（自2001年1月至2019年11月）（梁世傑提供）

以戰術性資產配置去操作強積金，一邊可以大幅提升回報至8.7%，令普通打工仔可以單靠強積金退休（見前文）；另一面可以控制波幅，單年最大跌幅是20%左右，即使是2008年65歲的退休人士亦可以承受，從而繼續安心執行投資策略，並而享受2009年的升幅。

戰術性資產配置是以客觀方式去管理投資，並且配合自己的風險承受能力作起點；反之，按主觀方式投資大多人云亦云，又要勞心勞力緊貼市況，從各種渠道打聽及收集不同專家及KOL的來年預測，費時失事。

踏入廿一世紀二十年代，是時候做出更明智的強積金資產配置部署。除了抱怨收費高回報低的強積金，大家亦要檢討一下過往的投資方式，為自己的強積金資產配以更合適的資產配置策略。

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