【MPF】成份基金投資模式不止一種　主動式或被動式投資較佳？

你對強積金認識嗎？強積金有多種成份基金的分類，好像是股票基金、債券基金、保守基金等，一般而言，愈高風險的基金回報愈高。不過，有強積金專家指，要全面及專業地比較及掌握各強積金計劃的優劣，需要了解成份基金的投資模式，包括「核准匯集投資基金」投資、「核准緊貼指數集體投資計劃」投資等。 文：梁世傑

除了成份基金的分類，回報與風險的關係，打工仔亦可從成份基金的投資角度入手，了解強積金。（GettyImages/VCG）

大家對強積金的成份基金組成，大多有一定認識，例如大家都聽過有多種成份基金的分類，好像是股票基金、債券基金、保守基金等等；亦都知道回報與風險的關係，好像股票基金是高風險高回報的代表，保守基金就有與銀行存款差不多的回報。進深一點的，就是留意一下基金收費、近年的回報表現，與及十大持股，已經是不錯的考慮，對管理強積金會有很大幫助。

但是，以上的只是成份基金的表象，如果大家再仔細拆解下去，從成份基金的投資角度入手，會有更深入及意想不到的發現，或會令自己對強積金改觀。

拆解強積金成份基金：（按圖了解）

+ 6 + 5 + 4

一．強積金由最低層的投資經理作實際投資

成份基金的投資模式，其實是分為以下四類：

1. 直接投資； 2. 透過一個「核准匯集投資基金」投資； 3. 透過一個「核准緊貼指數集體投資計劃」投資； 4. 透過兩個或以上的「核准匯集投資基金」或「核准緊貼指數集體投資計劃」投資。

相信大多人數人以為強積金的成份基金是採用第一類直接投資，以為基金的投資經理把供款直接投資股票及債券。其實，只有少數的成份基金是採用直接投資，而且通常是保守基金及貨幣市場基金等類別。

大多數的成份基金是第二類，即是透過一個「核准匯集投資基金」投資。「核准匯集投資基金」是強積金的特別術語，指一些市面上的基金，在積金局批準下，可給予成份基金直接投資。例如某一美股成份基金，它不是在成份基金層面便直接投資美股，而是把大部份供款交給下一層的「核准匯集投資基金」，由該「核准匯集投資基金」投資於美股。在這類投資架構，其實出現了兩個基金，兩個信託人，兩個投資經理。

「核准緊貼指數集體投資計劃」是指數基金，例如盈富基金，投資取向是固定於追蹤某一指數，因此可以被視為被動式投資。（資料圖片）

除了「核准匯集投資基金」，成份基金亦可將供款交給「核准緊貼指數集體投資計劃」作投資。「核准緊貼指數集體投資計劃」與「核准匯集投資基金」的不同之處，就是「核准緊貼指數集體投資計劃」是指數基金，例如盈富基金，投資取向是固定於追蹤某一指數，因此可以被視為被動式投資；而「核准匯集投資基金」是由投資經理作投資決定，可以被視為主動式投資。

主動式投資的成功關鍵在於投資經理的投資功力、眼光及運氣；而被動式投資通常只獲取市場的平均回報。由於投資經理的表現起伏較大，因此近年一些計劃的受託人將成份基金轉型成為第四類，透過兩個「核准匯集投資基金」進行投資，稱之為多元投資經理模式，分散一下個別投資經理的風險，亦滲入一些被動式指數投資。

「核准匯集投資基金」及「核准緊貼指數集體投資計劃」的資料可參考積金局網站（見此）

二．不同強積金成份基金都是買同一基金

當大家了解到大部份成份基金不是直接投資，而是透過「核准匯集投資基金」去進行投資，便可以進深看看這些第二層基金。由於香港強積金的搞手，尤其是市場佔有率較高的頭幾位，不是保險公司就是銀行，他們的本業並非基金投資，他們於是便將成份基金指定投資於一些專做投資的公司所成立的「核准匯集投資基金」。

例如宏利、友邦、中銀保誠、中人壽的強積金計劃下的增長基金，都是透過投資公司富達所管理的第二層「核准匯集投資基金」去進行投資，所以這幾隻成份基金的投資表現基本同上同落，回報的差異只在於基金收費，見下表：

宏利、友邦、中銀保誠、中人壽的強積金計劃下的增長基金，都是透過投資公司富達所管理的第二層「核准匯集投資基金」去進行投資，所以這幾隻成份基金的投資表現基本同上同落，回報的差異只在於基金收費。（取自積金局的《強積金基金平台》）

中銀保誠的基金開支比率為1.09%，五年期回報是5.2%；宏利的開支是2%，比中銀保誠多近1%，五年期回報是4.29%，比中銀保誠的少近1%。將基金收費再拆細分析，收費最貴的宏利，原來比其他計劃多收了一項保薦人費，而且其他各項收費亦較高。

將基金收費再拆細分析，收費最貴的宏利，原來比其他計劃多收了一項保薦人費，而且其他各項收費亦較高。（取自積金局的《強積金基金平台》）

所以，要比較成份基金，除了將第一層成份基金按投資類別作區分，接下來亦要將第二層甚至第三層的「核准匯集投資基金」及「核准緊貼指數集體投資計劃」按投資經理作區分，將最低層同一投資經理統一評比，用多角度分析及考慮視點，才能全面及專業地比較及掌握各強積金計劃的優劣。

專頁：MPFDIY

即入「MPF管理」專頁，掌握更多管理強積金技巧及心法！（按此進入）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O