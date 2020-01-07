【工時】芬蘭總理倡每周工作4天屬傳言　縮短工時或令營運成本增

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）去年曾公開提出每周工作4天或每天工作6小時是可取的，縱然這想法只屬個人分享，並未正式納入政策修訂中，但已引來不少人關注。 工時過長一直是妨礙打工仔實踐工作生活平衡（work life balance）的一大主因，要是馬林的想法有日能確切實踐，甚至獲他國跟從的話，該會是打工仔們的福音吧……等等？這真的是好事嗎？工時變短代表工作效率會同時提高嗎？

芬蘭新任總理馬林（中）現年34歲，不僅年輕有為，就連處事態度亦較不少政客、領袖開明。（Shutterstock）

近日不少傳媒炒熱芬蘭總理馬林提出縮短工時的建議，其實事源是這樣的：當時仍為芬蘭政府交通部部長的馬林，在2019年8月出席一個芬蘭社會民主黨的慶祝活動，於一座談活動中提及每周工作4天或每天工作6小時，兩者應皆可有助提高國家的生產力，並可令打工仔的生活質素獲得改善。

每周工作4天或每天工作6小時，為何這不可以我們要走的下一步？每天8小時就是我們最終的現實嗎？我覺得大眾值得花更多時間在家人、愛人、興趣及其他範疇的事情上，如文化，而這是我們在職場該走的下一步。 馬林，芬蘭現任總理

事實上，馬林在任職總理後並未有正式就「每周工作4天」或「每天工作6小時」提出確實的政策草擬或修訂（可參閱芬蘭媒體「News Now Finland」的這篇報道），不過她這番言論被傳媒再度炒熱時，確實獲得很多人關注，也不禁令人幻想縮短工時是否為一項可行的建議。

有人覺得工時變短，僱員便會相應對提升工作效率，以可準時放工，但也有人覺得工時縮短即打工仔變相變得空閒，有礙生產力。以下就是一些例子，大家不妨作參考。

返工時間縮短聽落似是不錯，但實際要推行起來，其實仍是有很多事情要考慮，如僱員收入、工作安排等。（Tyler Franta / Unsplash）

好處：工作效率、生活質素提升

「工時變短，工作效率提升」似是空話，但其實真的有例子可證明。例於在2019年8月，微軟（Microsoft）的日本辦公室便試行了4天工作周，結果發現員工的工作效率提高了近4成；墨爾本有研究發現，僱員如每天只工作6小時，他們將可減少處理無謂事情的時間，例如回覆無意義的電郵、參與和自己無關的會議及瀏覽社交媒體；就連中國社科院亦於2018年時建議過中國應在2030年時全國實行4天工作制。

另外，當然不得不提及瑞典歌德堡市早前試行讓護士每天只需工作6小時的實驗，結果發現參與實驗的護士都變得更加健康、開心和有活力。

擔憂：企業營運成本提升、未必所有行業適合

不過，工時縮短不一定是絕對的好，就如上文提及的哥德堡市實驗，當地政府最終仍是取消了相關試行計劃，因為有關方面發現醫院需額外安排人手才能應付工作需要，使得營運成本上升。另一要面對的問題，就是每周工作4天或每天工作6小時的建議未必適用於所有行業，例如服務業和零售業在實行起來時便有難度。

其實，以往亦有本地網民發起過相關討論，提出「每周工作4天但薪金變相減少」的想法是否可取，引來不少網民參與討論。

結論：先做好份內事吧！

每周工作4天或每日工作6小時聽似吸引，但實行起來還需考慮人手分配、成本和工作方法等安排及操作，因此在羨慕與幻想時，也建議別只往好的一面去想。其實馬林這番言論只屬個人意見程度，未至於代表芬蘭政府將正式實行這政策，大家也不用那麼「葡萄」芬蘭的打工仔吧！不如還是先做好自己，在上班時更專心工作以早點下班，始終誰都認同，在今天的社會能準時收工並不是易事。

（資料來源：衛報、News Now Finland）

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