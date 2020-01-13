【Appraisal】升職加薪要睇績效評估　5點助表現自己、爭取機會

一整年辛苦地工作，許多人除了期待新年的到來，最期待的當然是領年終。但在這之前，多數公司都會先安排年終績效考核，讓主管針對你過去一年的表現給予建議、打上最後成績。 而這也是讓上司、下屬暢快溝通的機會，可談論過去一年彼此的表現，或一起檢討公司還能改善的地方等，因此面談前先做好準備是很重要的！

面談前你可以先好好問自己幾個問題，透過這些問題檢視自己過去一年的成長，並設立新一年的目標。

▼▼按圖即看7個檢視自己過去一年成長的問題▼▼

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以上問題可以自己先反思，利用年終面談和主管好好聊聊，而如果你對加薪、升遷有興趣，以下面談技巧教學你就更該看囉！

如何爭取加薪？

大部分的人努力一整年後，都會希望入帳薪水變多。但在面談中，向主管提出加薪的需求前，你必須先觀察時機適當與否，你能否提出自我價值證明主管替你加薪是對的。找出你過去一年做好的案子，向主管強調自己對團隊的貢獻，說明你的專業技能成長，甚至聊聊未來一年規畫以表現你的企圖心──這些都代表你爭取加薪是有原因的。

但是切記，千萬別抱怨錢太少、工作太累，或是你很需要錢生活，因為 重點不在於「錢」，在於「抬升自己的價值」。

找出你過去一年做好的案子，向主管強調自己對團隊的貢獻。（Helloquence／Unsplash）

如何爭取升遷？

和爭取加薪一樣，如果你想爭取升遷，你必須清楚向主管說明原因。你可以先觀察目標職位的工作內容，看看是否與你現在正從事的業務相近，如果你已經在做更高職位所該做的事，卻沒有相符的頭銜，的確不太合理。你也可以提出你已具備更高職位需要的技能，讓主管覺得你確實準備好了，這時候當然也可要求加薪，別太客氣！

如何表明想調整職務？

如果你對薪水、職銜都很滿意，但想調整職務、試試新的工作內容，更該好好把握年終面談時提出你的需求！建議你先思考自己現在的工作要交接給誰、如何交接，你要如何順利走過過渡期而不造成團隊困擾，這些都想清楚了，相信主管同意你轉調的機率會大幅提高。

你也可以提出你已具備更高職位需要的技能，讓主管覺得你確實準備好了，這時候當然也可要求加薪。（Austin Distel／Unsplash）

如何獲得部門更多支持？

孤軍奮戰很累，新的一年如果你需要更多支持，可以和主管好好討論部門人力和工作分配等。

你可能與同事相處不睦、或純粹同事太懶散，很多工作你必須一肩擔下，內心的壓力肯定隨之飆高。記得面談時和主管好好討論如何解決這問題，提出你需要更多支持的原因，甚至重新爬梳部門的人力，看看是否需要找出一個小主管或是應徵一名新員工來讓大家工作更順利。

新的一年如果你需要更多支持，可以和主管好好討論部門人力和工作分配等。 （Christina @ wocintechchat.com／Unsplash）

如何反映部門管理缺失？

管理一個部門不容易，身為主管總有不周到之處，如果你想向主管反映他的缺失，請準備 具建設性的建議，別只是開批鬥大會。

假設你的主管是個控制狂，大小事都要回報，那你不妨建議他安排周會，讓大家一次報告所有近況；假設主管的問題更大條，已涉及到職場騷擾，那就請直接反映給人力資源部或相關委員會。

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