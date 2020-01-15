【理財】儲錢難、卡數愈碌愈多？　月光族5個奢侈習慣要搣甩！

踏入2020年，你在新一年對自己有甚麼期許呢？儲錢相信是很多打工仔的目標之一。不論你的目的是為了去旅行、買車，還是買樓，要有效儲錢，節流是其中一個重要的課題。針對這個問題，你需要由改變生活入手，有一些奢侈的消費習慣，是時候和它們說再見。

香港地消費水平高，剛入職場的打工仔未必可以負擔「太大洗」的消費模式。（GettyImages/VCG）

聖誕剛過，又快到農曆新年，在大時大節難免要多花錢買禮物、與家人朋友外出聚會。不過，在日常生活中，我們應多加留意平日的消費習慣，因為它們往往在不知不覺中令銀行戶口的錢愈來愈少。

美國投資網站The Motley Fool 的消費習慣調查發現，95%的受訪者指自己實際上花掉的錢比他們應該花的錢多。而去年美國消費者金融保護局（CFPB）的另一項調查發現，在30歲至49歲的人中，約有三分之一的信用卡債務多於儲蓄。

如果你也和他們一樣，人工月月清，甚至要借卡數度日，便應檢示個人生活習慣。所謂「冇咁大個頭就咪戴咁大頂帽」，若收入不多，便不應該過奢侈的生活。

以下有五個奢侈生活習慣，是時候在新一年戒除！（按圖了解）

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1. 買貴價咖啡

不少打工仔每天早上一定要飲一杯咖啡提神，當然，飲咖啡不是問題，問題是你飲的咖啡太貴。試想想，每天早上花40元買一杯咖啡，每個月便花了1200元，一年便是14400元。

如果你想保持每天早上飲咖啡的習慣，你可以選擇其他折衷的方法，例如自己在家中沖咖啡帶回公司，或是發掘一下公司或家附近性價比高的咖啡店，那便可以省下更多錢。不過，如果你很享受自己的「中產」生活方式，覺得貴價咖啡才能顯示個人生活品味，那便幫不了你。

2. 選錯線上影片平台月費計劃

愈來愈多人訂閱線上影片平台，以Netflix為例，每月月費為63元起（1人），一年要花756元。如果想省一點，你可以與朋友共用，當中高級計劃費用為93元，可4人共用，每人只需23.3元，算是最抵的計劃。

由於Netflix不用綑綁裝置，高級計劃可同時於4個螢幕使用，你更可利用此漏洞將賬戶與超過3人分享，只要大家夾好使用時間，便可令人均月費更低。

3. 只買名牌

有些人是「名牌奴隸」，不論是衫褲鞋襪，或是手袋背包，不是名牌便看不上眼。不過，如果你沒有富爸媽，或是一份高薪工作便很難負擔這樣的消費模式。

最好的做法當然是發掘一下其他高質素小品牌，不但性價比更高，而且更不容易與他人撞款。如果你真的不能捨棄名牌，便可以考慮到二手店以較平價的方式購入。

4. 浪費健身會籍

愈來愈多人建立了恆常運動的習慣，健身、瑜伽、泰拳等都是很受歡迎的運動。不少人會購入健身中心的會籍，平均每月約600至700元，甚至1000元，費用不算少。可是，有些人即使買了會籍，也會因為種種原因，如經常加班、懶惰等而不去上課，白白浪費了金錢。

如果你想節省健身或運動的花費，不妨嘗試在家中做運動，現時網上有很多運動示範的短片，你只需要一張伸展運動墊便能做運動。此外，你也可以到戶外跑步、行山，這也是免費運動的方式。

5. 外出用膳

香港食肆選擇眾多，中西日韓美食通通都有，很多人都喜歡四處嘗試美食，以慰勞自己辛勤工作。不過，外出用膳必定比自己煮食的成本高，午餐要60至70元起跳，晚餐吃好一點沒100元也不能埋單。午餐加晚餐外食，一個月約需5000元。

只要你嘗試在街市或超市採買，便會發現自己煮真的可以省很多。當然，自己煮需要花多一點時間，不過，也可以當作是鍛鍊廚藝的好機會。你亦可以在晚餐時多煮一些，第二天的午餐便有著落。

（資料來源：Ladders）

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