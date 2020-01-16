【法定假期】比較12國家公眾假期　香港竟排第2位　歐洲國家包尾

特首林鄭月娥前日 （14日）推出10項民生政策紓困措施，當中最受打工仔關注的，莫過於宣布法定假期由12日逐步增加至17日。此舉將會惠及三成勞動人口，料過百萬僱員受惠。 消息一出，網民即熱烈討論，有人認為政府想以此疏導社會積壓已久的不滿，亦有老闆擔心增加法定假期會令成本上升。在打工仔角度而言，愈多假期當然愈開心，平時「得閒死，唔得閒病」，放多幾日假便可充電！究竟和世界各地相比，香港的假期數量算多還是少？

香港法定假期由12日逐步增加至17日，近三成勞動人口可得更多休息時間。(ayahya09/Unsplash)

不少打工仔會將法定假期和公眾假期混淆。首先，法定假期其實即勞工假期，在正式修訂《僱傭條例》前，僱員享有每年12天法定假日。而公眾假期又俗稱為「銀行假」，比法定假期多5日，共17日。



法定假期放假的僱員比公眾假期放假的僱員，少放了3日復活節假、1日佛誕假，以及聖誕節後第一個周日。是次增加法定假期，就是為了令法定假期和公眾假期看齊，讓辛苦勞碌的打工仔增加休息時間。



記者是次挑選了亞洲、歐洲及美洲在內的11個國家，包括台灣、日本、韓國、澳洲、英國、法國、瑞典、丹麥、羅馬尼亞、美國、加拿大，將她們的公眾假期日數與香港比較，看看其他地方的打工仔每年可享多少公眾假期。

最多公眾假期的地區排行榜 (按圖查看)

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比較十二個地區的公眾假期數量，日本榮登榜首，有18日，成為最多公眾假期的地區。出乎意料，香港成為第二名，有17日。而台灣和韓國則並列第三位，有16日。而最少公眾假期的國家則是英國，只有7日，尾二是澳洲，有9日。東歐國家則不過不失，例如羅馬尼亞，有15日。



有打工仔可能以為每週平均工時短，重視生活質素的地區，應該會有更多的公眾假期。這次比較的結果可能讓打工仔驚訝，出名工時長的亞洲地區橫掃了三甲，成為最多公眾假期的地區。相反工時較短的地區，如2019年每週平均工時為36.55小時的英國和32.35小時的丹麥，卻只有不多於10天的公眾假期。不過公眾假期多與少取決於很多因素，其中一個是節慶的數量。

香港的僱員受僱滿 12 個月，便可享有7日有薪年假，再按受僱年資由 7 日遞增至最高 14 日。（資料圖片）

雖然歐洲及美洲國家公眾假期較亞洲國家少，但比較起有薪年假，可能就比香港多。各國的勞工法例規定，受僱滿一定時期，就必須向僱員發放有薪年假。香港的僱員受僱滿 12 個月，便可享有7日有薪年假，再按受僱年資由 7 日遞增至最高 14 日。其他地方如台灣人享有7日有薪年假，法國人每年則可享有最多25日的有薪年假，而丹麥人每年亦可享有不少於五星期的有薪假。雖然香港的公眾假期比這些國家多，但有薪年假卻「有排追」。

公眾假期多也不代表香港的打工仔有較多的休息時間。相比起來，相信很多香港人寧願減少每週工時，以長遠換來更多休息時間和更好的生活質素。



不過說到尾，任假期再多，工時再短，在很多打工仔心底裏最想的可能都是「唔駛做」，為了實現這個夢想，繼續努力工作吧！資料來源:勞工處,Officeholidays,Clockify,WorkInDenmark

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