【衰老細】自吹自擂卻總不聽意見？　4大特徵判有否跟錯上司！

編按：上班跟對老闆能有助你發展事業，但有什麼老闆是萬萬不能跟呢？下文就為你列出四大自以為是的老闆特徵。

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自以為是的老闆不能跟

現在好多老闆總以「天下第一」的身分自居，總是覺得自己很了不起，誰都不如他。雖然作為公司的領頭羊需要有這種爭取第一的幹勁，但是不能以「天下第一」的身分自居，否則就會立於「天下人負我」的處境了。

現在好多老闆總以「天下第一」的身分自居。（《穿Prada的惡魔》劇照）

可口可樂是世界大企業之一，有時候，他們不可一世的態度也會給他們的企業釀成大禍。

事情發生在比利時。一九九九年，突然有報導稱一些孩子出現嘔吐、頭昏眼花等症狀，最後家長和醫生把病因推到了可口可樂公司的頭上，認為是孩子飲用了可口可樂才出現了這樣的狀況。遠在幾千英里之外的可口可樂公司總部的技術人員，立刻做了一些化學分析，但是他們的分析結果是：可口可樂中並不含有讓孩子中毒的成分。面對孩子出現病狀的問題，可口可樂也就做到這一步，他們認為自己是對的，同時覺得自己是戰無不勝的。

但是現在的問題是，孩子們覺得自己生病了，孩子的父母也覺得他們病了，醫生同樣覺得他們病了，但是可口可樂公司的高層卻不這麼認為。儘管在當地的銷售額一落千丈，可口可樂公司的高級管理層也沒有什麼具體的行動。

一九九九年，突然有報導稱一些孩子飲用了可口可樂才後出現嘔吐、頭昏眼花等症狀。（unsplash／epicantus）

後來，在外界的壓力之下，可口可樂公司宣佈當地的產品下架，也沒有向外界做出什麼合理的解釋，原因是可口可樂的領導層還覺得公司並沒有做錯什麼。可想而知，公眾對可口可樂的質疑是毫無疑問的，而且公司又拿不出可以反駁這一質疑聲音的事實。最後，這起負面事件導致可口可樂公司大規模召回產品，這在公司創業一百二十年來從來沒有過得。這讓公司損失巨大，公司也花了好幾個月的時間努力修復形象。品牌和名譽是無價之寶，就像一句諺語所說的那樣：「信譽勝千金。」

如果可口可樂的高層主管能在第一時間放下架子，立刻下架當地的可口可樂產品，然後再給消費者一個合理的解釋，最終的結果也不至於會這樣的糟糕。正是因為他們這樣的態度，導致了非常糟糕的後果，這就是我們俗語說的：「自食其果」。

如果遇到這樣自以為是的老闆，是沒有什麼辦法的，因為這樣的老闆在沒有「自食其果」之前，是不會聽到別人的任何勸阻的。所以跟隨這樣的老闆，最終的結果就是失敗。

可口可樂公司因外界壓力而宣佈當地的產品下架。（unsplash／luchkina）

通過分析，可以發現自以為是的老闆的特點：

1. 專權獨斷

他們看重的是一個字：「權」，在他們的眼裹，他們的權力最大，任何人都要聽從指揮，任何人都不可以越權。而且，他們做任何事情都不跟別人商量，你只有老老實實按他說的去做就可以了。

2. 狂妄自大

他們過分相信自己的能力，在他的眼裹別人都不如自己，特別是自己的下屬——既然是下屬，那你只有跟著我老老實實學習的份，至於別的事情，想都不要想。

他們的權力最大，任何人都要聽從指揮。（《邊個波士唔抵死》劇照）

3. 自吹自擂

他們總是在人前人後吹噓自己的能力，他們最大的特點就是在嘴上才能表現自己的能力。他們總會在客戶或者員工面前講述自己的構想，自己的高瞻遠矚，自己的能力有多好。同時，他們也會將自己的對手說得一無是處。

4. 不聽別人的意見

在他們眼裹，別人說的什麼話都不如自己的，而且自己是絕對不會犯錯誤的，即使有錯，自己也能夠發現改正。對於這樣的老闆，員工只要每天都把嘴巴閉得緊緊的就好了。

員工是要通過公司的平臺來實現自己的價值，想想看，要是整天在這樣的環境中工作，員工會有很好的表現嗎？會出人頭地嗎？第一關就會讓這樣的老闆給卡死。

所以，要睜大雙眼，及時遠離那些專權獨斷、狂妄自大、目空一切、自吹自擂的老闆！

他們最大的特點就是在嘴上才能表現自己的能力。（Gettyimages／視覺中國）

以上內容節錄自《人生三對：跟對人、說對話、做對事》。

《人生三對——跟對人、說對話、做對事》封面。（非凡出版）

書名：《人生三對：跟對人、說對話、做對事》 作者：章文亮 出版社：非凡出版

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