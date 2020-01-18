【理財】花紅Bonus勿亂使！「獎勵自己」前應先用錢做這四件事

工作者的收入來源除了每個月薪水之外，最令人期待的莫過於各種獎金，尤其是農曆春節前的年終獎金，經常是整年度最大筆的獎勵。 不過，拿到這些獎金之後，你會先拿去存起來，還是買個禮物犒賞自己？

獎金時常會讓人產生錯覺，以為這是一筆「多出來」的收入（《華爾街狼人》劇照）

獎金時常會讓人產生錯覺，以為這是一筆「多出來」的收入，沒有事先規畫好的話，非常容易從你的口袋中流失。如果想要守住自己的荷包，在事前多做好一個步驟，這些獎金可以發揮更大效益。

年初就該製作預算表，規畫各類獎金用途

獎金收入不容易留下來，是因為不知道有哪些更需要資金的時刻，或忽視綜合所得稅這類型隱藏支出。 認證理財規畫顧問（CFP）徐采蘩

要解決這個問題，就是每年都製作一張預算表，把關資金流向。

預算表的好處在於可以掌握這一年之中，有哪些項目需要支出，領到獎金時便能優先填補，還能找出資金漏洞，改善自己的消費習慣。

製作預算表時，可以簡單分為收入、支出兩大項目（參見圖表）。收入包括薪資收入、獎金收入或從股票、基金賺來的理財收入，支出則視個人消費習慣，像是區分為食、衣、住、行、育、樂與其他等類別。最後記得在表格中加上「預計收入／支出」、「實際收入／支出」以及差異這 3 個欄目，便於年末檢視。

預算表的好處在於可以掌握這一年之中，有哪些項目需要支出（GettyImage）

不過，要做出預算表，必須明確知道自己資金的流向。如果沒有記帳習慣，也可先列出年度重大花費，以及它們需要償還或支出的月份即可。

花紅Bonus的運用次序：最後才犒賞自己

除了透過預算表掌控資金用途，使用獎金的方式也應該要改變，才能幫自己留下這筆錢。徐采蘩指出，獎金用途可以區分為 5 種：▼▼▼（按圖放大）▼▼▼

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她也提醒，有些工作者的年終獎金不固定，要避免預設自己每年都會拿到這筆錢，否則一減少或中斷，便會大幅影響財務狀況。

舉例來說，想用年終獎金投保儲蓄險時，應以躉繳（一次繳清）的方式，而不是選擇長年期的保單，以免未來公司獲利不佳，年終獎金直接砍半，就得從其他收入補足保費。

製作年度重大花費表，配合正確使用獎金的方式，就能以更加謹慎的態度，使用這些得來不易的收入。

徐采蘩建議，仍可試著記錄流水帳，以能夠在下個年度製作出預算表為目標，畢竟預算表除了用於規畫年終獎金，更能掌握收入、支出，不浪費任何一塊辛苦賺來的錢。

對比實際收入與支出，分配獎金優先用途

預算表可以幫助我們掌握自己預估和實際支出的差異，以下用阿國為例，示範要如何替自己編制一張控管資金的表格：

收入與支出預算表（經理人授權使用）

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