打工仔三餐冇啖好食？　用膳時間不足時還談甚麼享受…｜小薯心聲

打工仔每天辛勤工作都是為了搵食，但最諷刺的是，不少的打工仔卻幾乎一天三餐都沒有時間坐下來舒舒服服的用膳。今天半宅職薯就和大家探討打工仔無時間食飯的情況，更希望身為管理層的可以看到這篇文章，解決打工仔「冇啖好食」的問題。

上班途中「咬住個包」邊吃邊走，這樣該談不上是享受吧？（Shutterstock）

由匆忙的早上說起

經過之前一整天的勞累和OT，打工仔起床的時候已是接近上班的時間。電視劇中一家人坐在一起吃早餐只是一個幻象，實際的情況卻是一起床便十萬火急的洗面刷牙換衫，然後拖著疲乏的身軀衝出門口。

上班的路途就是打工仔覓食的機會。一邊趕去地鐵站巴士站，一邊在沿途的麵包店買麵包當早餐，背著背囊邊急步行邊食：左手一個麵包，右手一罐咖啡，便算是把早餐解決了。如果剛好那天早了起床，時間較為充裕的話，便可以到沿途的快餐店買外賣早餐帶返公司食。當然大家也不要想像返到公司可以大模斯樣的食早餐。要是運氣好的話，打工仔也可以在電腦屏幕的掩護之下，以九秒九的速度，把這個早餐吃完；但要是運氣不好的話：枱頭電話不停地響，上司同事有事找你，那麼這個「豐富早餐」只好等到放涼，湯底被通心粉吸乾，才有機會鬼鬼祟祟的吃。

沒多少人喜歡「食mon飯」，但在忙碌的日子，對着電腦用餐是無可避免的決定…（Shutterstock）

在焦急繁忙的心情下度過午餐的一小時

對於經濟能力較佳的打工仔，他們便可以選擇在午餐時間外出用膳。只可惜的是，他們的這個小時都要在焦急的心情下度過：快餐店和茶餐廳外長長的人龍，眼見只得一小時的午膳時間正在倒數，人龍卻只在緩慢的移動。到有位的時候，午餐時間大概只剩下三十分鐘，扣除等餐的時間和步行回公司的時間，打工仔大概只有十五至二十分鐘時間把那碟頹飯吃完。

對於經濟能力較一般的打工仔（特別是在核心商業地帶上班那一羣），帶飯便成了他們省錢的唯一選擇。大家別以為只要帶飯便可以享有足足一小時的用膳和休息時間。實際上的情況是，即使在用膳的時間，電話響起也要立即去聽，有事也要立即跟進。而一些變態工作狂上司更會有一些不合理期望，認為既然下屬留在辦公室，吃完飯之後便應該立即著手繼續工作。結果這個一小時的用膳時間，便在一邊吃飯一邊工作中渡過。

晚餐，通常是孤孤獨獨的渡過

能夠在晚上回家和家人一起舒舒服服的吃晚餐，對於一眾打工仔來說可說是一件奢侈的事。公司瘋狂OT，有開工無收工的工作模式，令不少打工仔離開公司時已是晚上九時多。要不有家人留飯，可以回到家裏獨個兒手機送飯，便是在沿途仍未收舖的快餐店茶餐廳解決晚餐。這一餐，幾乎是全日唯一一餐不用在焦急心情下進食的一餐，可惜當拖著疲乏的身軀，自然食而不知其味，難以用享受兩個字去形容。

雖然不算健康，但橫豎都是獨自吃晚餐，有些小薯寧願在家淥個麵，簡簡單單裹腹便算。（Shutterstock）

結語

打工仔無足夠時間用膳，在香港這個繁忙的都市已經變成一種常態。打工仔無辦法舒舒服服的用膳，自然影響工作效率。作為管理層的，其實可以考慮彈性午膳時間，讓打工仔可以無需在短促的用膳時間在餐廳排隊迫人；也可以訂立一些規矩，訂明午膳時間無需工作和聽電話，讓一眾帶飯的打工仔可以舒舒服服的用膳；放工時也盡量減少不必要的OT，讓打工仔可以回家和家人一起舒舒服服的吃晚飯。當晚上得到充分的休息，到第二天自然可以早一點起床，來過舒舒服服的早餐。

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