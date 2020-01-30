【辭職抉擇】40歲轉跑道！離開悶工 VS 由高層變新人　你會點揀？

年紀是個選擇題嗎? 因為年紀和幾歲，所以我們自己區隔了只能做某些事情? 時常在工作一段時間以後，我們常常告訴自己：「都已經工作這麼久了再換一個工作環境會好嗎？真的行嗎 ，可以嗎？」 「總覺得會好累，新工作要重新適應環境，也要重新認識新的人」but，你總是在無意間會覺得工作已經了無新意，但重點是如果要換新的工作，如果要重新轉換跑道，你得要撫心問自己，真的準備好了嗎?

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這裏有個朋友的故事，聽一聽或許你也會有不同的想法。

Rebecca ，今年40歲，已經在一間上市電子公司待了10年的採購，但她總是覺得自己想要飛出去這個環境，想要去外面看看自己的能耐，但卻也總是三心兩意，無法決定自己要做什麼，轉換哪個跑道。

直到有天，上頭有個新project要她承接，她要去東南亞出差，順便輔導當地的新手上線。在那裏，她抽空去了當地的一家展覽館逛逛，她發現自己對於以前所學的美術又重新燃起的過去的熱情，也與當地的一些新興畫家有了一些交流。

示意圖，非Rebecca本人。（Rifqi Ali Ridho/Unsplash）

在這個案子完成後，她回來就辭職了，因為她突然發現自己有很多事情沒有去做，有一個夢想還沒有實現，她想試試看，她想要知道自己的能耐在哪。

這個故事沒有結束，因為Rebecca仍在為她的夢想努力，當然前提是她在財務上已經在過去工作上為自己的荷包準備了起來，所以她給自己幾年的時間去嘗試，什麼極限才叫做極限，你必須把前段的切割，才能看到未來你能夠的程度。

年紀真的不是一個辭職的最大決策，而是我們的心。（《未生》劇照）

有些時候，我們真的只能壯士斷腕，才可以讓自己真的知道明天還活著的感受是什麼。年紀真的不是一個最大的決策，而是我們的心~~

祝福想要離職卻要不知道該往哪去的人，告訴自己，沒有了你，世界一樣運轉，而你，若不能鼓起勇氣追逐夢想，那麼你的熱情將被澆滅，你的世界也只剩下黑白顏色，因為日復一日，年復一年，你只能窩在自己的小小島嶼上，不再前進。

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