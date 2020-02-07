【理財有道】避開六個常犯的理財錯誤　新的一年財源滾滾來

編按：新一年新開始，讓我們從撐場用戶FinKAB分享的文章裏學會避免理財錯誤吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我從事金融業已有30年了。 這是我看到多數人常犯的年終理財錯誤」，刊於01撐場】

在新年來臨之前讓事情井然有序可能會令人感到壓力，有節日的準備、工作期限和參加家庭聚會等。但是對於許多人來說，處理管理個人理財事宜的工作最為費力。

經過30多年的財務工作（作為審計師、投資者、報稅專員和顧問），布朗親眼目睹了推遲管理理財事宜的影響。他看到有不少人因為錯過了節省稅項、信用卡獎金和其他機會，白白看着數百，甚至數千美元溜走。

當然，許多財務後果源於不採取行動。以下是每年年底布朗看到多數人犯的幾個理財錯誤：

1、不整理月結單

怎麼做：收集最近三個月的月結單，尋找您很少使用的服務、訂閱和會員資格。

問自己：在年底前我可以削減哪些不必要的支出？一旦確認了一些對您的生活幾乎沒有價值的服務，請立即將其取消。

問自己：在年底前我可以削減哪些不必要的支出？（webaroo@unsplash）

2、不好好利用獎勵信用卡

如果您一直想註冊一張新信用卡，那麼假期是個不錯的選擇。許多銀行會提供豐厚的待遇，例如迎新獎金勵和現金回贈-正是在購物旺季的時候。

怎麼做：從來都沒有一張「完美」的信用卡。這完全取決於您的購買先後順序，因此請仔細查看常去購物地點的獎賞優惠。

例如，如果您打算在Amazon上獲得大部分禮物，請關注相關信用卡的優惠，以及Amazon獨有的額外獎賞。

從來都沒有一張「完美」的信用卡。這完全取決於您的購買先後順序，因此請仔細查看常去購物地點的獎賞優惠。 （alesnesetril@unsplash）

3、對您的退休供款計劃貢獻不足

如果您通過僱主制定了退休供款計劃，請務必確保該計劃符合您每年的退休目標。否則，您可能會損失很多錢，最終未能如期退休。

怎麼做：在年終時審視你現在的退休供款計劃，並作出適當的調整，如加大每月供款額、調整投資結合內的比例等。

為自己退休供款做好準備。（sharonmccutcheon@unsplash）

4、不為2020年的重大事項做計劃

為大項開支（例如婚禮，汽車或房屋）積累必要的資金需要相當長的時間，因此明智的做法是為2020年的任何大型計劃做好財務準備。

怎麼做：寫下您在可預見的將來計劃的任何大宗購買或重大人生事件。

對於每個項目，確定預計的日期和所需的總資金。 然後將估計總數除以直到重要工作日的月份數（這將告訴您每個月需要節省多少才能達到目標）。

請記住，事情並非總是能達到我們預期的效果，因此，如果您需要更長的節省時間，也不要排除推遲活動或購買的選擇。

有人生大事要及早準備。（yeti@unsplash）

5、不動用閒置現金

努力工作之餘，也不可以忘記將錢增值。 看到如此多的人在支票帳戶中擁有大量現金餘額，而儲蓄僅賺不足1％的利息，這點讓布朗感到震驚。

怎麼做：如果您還沒有這樣做，請考慮將現金轉入高收益儲蓄或投資帳戶。

投資有道才是王道。（austindistel@unsplash）

6、沒有整理好稅務文件

報稅是一個痛苦的事情，但不妨提早把報稅的文件檔弄得井井有條，否則整個過程會變得更加困難。

怎麼做：自行提早整理報稅記錄的系統，將所有已歸檔的納稅申報單和證明文件至少保留三年或以上。

預早整理好報稅事項！（kellysikkema@unsplash）

用戶取材自cnbc.com 吉姆·布朗（Jim Brown）

作者簡介：FinKAB

FinKAB是理財知識(Financial Knowledge)、態度(Attitude)和行為(Behavior)的簡稱。作為一個理財知識平台，我們FinKAB自2018年4月以來已觸及逾10,000位關注孩子理財教育的家長讀者以致力提高各讀者及其子女的理財知識。我們的親子理財教育資訊更幫助家長從家中開始孩子的理財教育，亦為他們培養孩子的理財觀念和習慣。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/FinKAB/

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