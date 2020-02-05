【武漢肺炎】疫情持續公司遲遲未放行？　試用8個方法游說老細

武漢肺炎威脅着港人健康，隨着確診病例一再增加，越來越多公司及機構願意容許員在家工作（work from home）。不過，若然公司未有相關安排，打工仔應該怎樣爭取呢？大家不妨參考以下7個建議。

在家工作不等於偷懶，甚至需要花費更多精神才能完成工作。（Shutterstock）

不少私人企業早已推出員工在家工作的安排，甚至連政府亦宣佈公務員在2月9日前可在家工作，可見不少企業及機構十分重視員工的健康。然而，撇除零售、飲食及運輸等無法在家工作的行業，仍有不少公司因種種原因未向員工實行在家工作，使打工仔在公司，甚至是在通勤期間隨時受到健康威脅。其實，在這個草木皆兵的時候，大家不妨參考以下8個方法，嘗試游說公司推行在家工作！

8個游說公司推行在家工作的方法（按圖查看）

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1. 了解公司不允許在家工作的原因

公司不允許在家工作一定有原因，先向人力資源部同事了解清楚原因：是擔心同事的工作效率低？同事溝通麻煩？沒有相應軟件配套還是不希望增加開支去購買軟件？打工仔了解了原因，便可嘗試幫公司尋找解決辦法，對症下藥。到時你可以安心在家工作，公司也可以建立良心僱主的形象。

2. 與上司一起制定計劃

如公司沒有特定原因不允許在家工作，只是因為沒有安排，那打工仔可以嘗試和上司一起制定在家工作的計劃。計劃宜具體地包括：如何履行職責、每天完成的工作量、用甚麼方式溝通、什麼時候開會等。能確保工作效率，上司自然更放心讓員工在家工作！

3. 解釋在家工作對公司的好處

在商言商，如果員工在家工作能帶給公司的好處是多於壞處，公司有更大可能允許！員工可在爭取時，向上級解釋在家工作的好處，例如員工可以安心，不用擔心在返工途中受感染，或是省掉交通及扮靚的時間，員工可以睡久一點，精神飽滿，自然工作得更好。當然，你也可跟公司說容許員工在家工作，同事們便會心中向公司「加分」，而一間著緊員工安危的公司，才能留着更多人才。

4. 試行在家工作一周

可建議上司先讓員工試行在家工作一週，看看情況如何再作調整。這樣做的好處是讓公司知道在家工作可不可行，如員工能讓公司知道即使在家工作，也能保持工作的水準，公司或會放心在疫情期間推行在家工作。

5. 輪更制

如果人手上未能讓所有員工同時在家工作，何不向公司建議讓不同員工輪流在家工作？疫情肆虐，避得一日得一日！

6. 準備好工作配套

同上司商量前準備充足，想好你會在家中哪個位置工作及準備好在家工作需要的配套，例如是企業協作軟件、項目管理程式、視像會議軟件、設計及縮圖軟件等。

7. 集體寄請願電郵

如果做齊以上6步，公司也不願意讓步的話，不如嘗試集合不同部門同事的力量，集體寄請願電郵給公司，看看有沒有奇蹟出現。

8. 自願減薪

如果你真的很擔心返工期間會中招，已經等不到公司宣佈在家工作，跟公司建議以自願減薪來換取即時在家工作的權利。「貼錢打工」雖然不是最理想及最建議的方法，但純粹以收支作計算，若每天往返公司的車資要數十元，一個月加起來都有一千幾百元，那當在家工作時就可省下這筆交通費，用這筆錢來抵償自願減薪的金額，這就會感到特別肉赤吧！

最重要是健康

沒有人知道新型冠狀病毒的威脅究竟會發展到哪個地步，加上社會出現口罩荒，要是能少點外出，多留在家中，應是一個較安全的做法。工作再是重要也不及健康，試用上述8招游說老闆吧，說不定可為自己爭取到理想的回報。

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