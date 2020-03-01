【新冠肺炎】Home Office完結要如常上班？　7.8.7防疫措施要做足

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情，轉眼間已持續了超過一個月。雖然確診人數仍在增加，威脅仍未完全消除，不過不少企業在實行約一個月的在家工作（work from home）政策後，也開始要求員工要如常返回公司上班。 相隔一個月再正式踏出家門上班，最重要的還是做足防疫措施保障健康，以下的「7．8．7」防疫溫馨提示，只要做足應能大大減低受病毒威脅的機會。

必備3大法寶

要在上班時及歸家後擋絕病毒威脅，打工仔先要在家中準備好3大法寶：

1. 防疫流程提示：用便利貼寫下出門及入門流程，以作提醒

2. 膠袋：在近家門口的地方擺放膠袋，以在下班回家後藏起手袋及鞋子等（另外，污衣盤內亦最好準備膠袋，以將未即時清洗的衣物藏好）

3. 有蓋膠箱：用來儲放未必每天清洗的外套

準備好這3大法寶，下班返家時應能將可能受污染的衣物鞋履統統分開存放，減少因外出而把病毒帶返家中的機會。

7．8．7上班防疫建議

在家的準備工夫已完成，打工仔就要留意從出門上班到下班返家的過程，減低在街上及辦公室接觸病毒的機會。以下為出門及上班期間、在辦公室內及在下家回家時應做的「7.8.7上班防疫建議」，大家不妨參考。

7個出門及上班期間防疫步驟 （按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

1. 換衣服（如外套為重覆穿着，應至出門前才穿上）

2. 手機放在防水袋中

3. 洗手後戴口罩

4. 從膠袋中取出手袋及鞋子

5. 準備一張撳𨋢用的紙巾

6. 乘車時盡量避免觸摸扶手等公共設施

7. 與人保持6個階磚距離（即一米）

8個辦公室內防疫建議（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

1. 洗手消毒

2. 消毒工作區域（如枱面、桌椅、鍵盤、滑鼠、水杯及文具）

3. 保持通風（如可以）

4. 如廁前用酒精噴霧噴馬桶

5. 分批食飯，不宜多人聚餐

6. 食飯前先洗手

7. 與同事不要面對面坐，保持適當距離

8. 食飯前最後一刻才除下口罩食飯

7件下班回家防疫建議（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

1. 在屋外脫鞋，並為鞋底消毒

2. 把鞋子放進膠袋內

3. 用消毒洗手液洗手20秒

4. 脫下口罩，用膠袋袋好及棄置，然後再洗手

5. 為電話、銀包等消毒

6. 將手袋放進膠袋內

7. 處理衣物（外套放好，衣服換掉），然後沖涼

防疫最重要心法：切忌鬆懈

是次出現的新型冠狀病毒的傳播能力很強，實在令人防不勝防，但公司既已要求打工仔們重返工作崗位，在別無他法下，唯有盡量做足防疫措施及保持個人衛生，減少染病機會。可別因嫌麻煩或存僥倖心態而鬆懈，始終小心駛得萬年船，別用自己的健康去冒險。

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