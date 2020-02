【職場心理】口頭禪是「我很忙」？炫耀忙碌只是在彰顯社會地位

你常常把「我很忙」當作口頭禪,並且在心底默默地以忙碌為傲嗎?在現代社會,「炫耀忙碌」已經成了一種不折不扣的地位象徵......

「我很忙」是你的口頭禪?

在日常生活中,你常常把「我很忙」掛在嘴邊嗎?對以色列作家羅森(Hanna Rosin)來說,當有人在她面前抱怨行程怎麼這麼滿時,她聽在耳裡反而覺得對方在炫耀自己的社會地位。

和物質特權掛勾 不是一般人的忙

對這些「炫耀忙碌」(busy-bragging)的人而言,他們的忙不是忙著脫貧,他們的忙是和物質特權掛勾在一起,在抱怨忙的同時,這種忙還不是一般人可以達到的。

「高級的忙」:自我實現的忙

羅森舉例道,像她曾向前同事求助,但前同事卻回她說:「我也很想幫忙,但我不行。我正趕著完成一份劇本還有我即將在米蘭的演講。」這裡同事的忙和苦苦掙扎求餬口的忙不一樣,而是一種自我實現的忙。此外,這種「高級的忙」還得身處在差不多環境、地位的人聽得懂才顯現得出來。

有閒階級論 炫耀大把休閒時間

過去,人們認為比較不忙、休閒時間多的人是社會地位高且有錢的人。在經濟和社會學家范伯倫(Thorstein Veblen)1899年出版的《有閒階級論》一書中,他寫道:「明顯放棄勞動...變成達到卓越經濟成就的傳統象徵。」換句話說,當這個人越有錢,他要做的工作就越少,他也越能用自己大把大把的休閒時間來向人炫耀。

忙碌才代表社會地位高

時至今日,忙碌反而彰顯了這個人社會地位高,在奉行新教傳統、勤勞即是美德、靠努力一定可以實現美國夢的美國尤其如此。

美國人推崇工作忙碌

至於,身處不同社會文化的人,對忙碌的看法會不會不同呢?

答案是肯定的,貝萊札等人就發現,美國人比較會被工作忙碌而打動,但像是西班牙、意大利、希臘和法國就恰好相反。

意大利人偏好悠閒度日

對此,研究人員分別給美國人和義大利人展示不同的生活方式,一邊是一直在工作,另一邊則是悠閒度日。對意大利人而言,悠閒度日的人比較富有;但對美國人而言,他們反而會認為悠閒度日的人可能無法工作,他的生活一定出了什麼問題,要是可以他一定會馬上回去工作。

美國人害怕無所事事 替忙碌找藉口

另一份由芝加哥大學研究人員進行的研究發現,美國人實際上喜歡忙碌,就算這種忙碌對生產力有害也一樣。

芝加哥大學行為科學和行銷教授海希(Christopher Hsee)觀察到:

人們害怕無所事事,而他們自稱事情很多僅僅只是為了替保持忙碌找藉口。

舉例來說,人們可能會回覆一點也不緊急的email,而不是認真地去完成比較重大的計畫。

怎麼做才不會這麼忙?

其實,人們有很多時候是在無意識的狀態下「炫耀忙碌」,整個讚揚忙碌文化的社會都是共犯。那麼,我們怎麼做才不會這麼忙呢?

《衛報》專欄作家、《解藥:給無法忍受正面思考者的快樂》(The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking)一書的作者柏克曼(Oliver Burkeman)提供了三種思考方向(按圖放大):

當然,上述說得比做得容易,不過柏克曼表示:「下次當你發現自己想抱怨有多忙時,請不要抱怨,你可能並沒有真的那麼忙。」

