【近朱者赤】交友影響心智　人際關係分四種　你是個神隊友嗎？

在日本動漫中，熱血和友情是常見的元素。面對強敵時，主角難以單靠自己的力量打敗對手，此時他的同伴給予支持，讓主角發揮出 200% 的力量，一舉拿下勝利。

在日本動漫中，熱血和友情是常見的元素。（《ONE PIECE》（海賊王）劇照）

劇情雖然熱血，但現實生活中，因為朋友就讓自己超越極限的事情，真的有可能嗎？《他人的力量》作者Henry Cloud會告訴你，朋友正是關鍵。

加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）教授Daniel Siegel指出，大腦與現實的交互作用決定我們成功與否。而現實主要又是從 3 種層面與大腦互動，分別是：

「臨床面」，指我們如何感覺、思考與行為； 「關係面」，指我們如何與他人交往； 「表現面」，我們如何表現，有什麼成就。

「關係面」會影響我們的心智（《我和父親的FINAL FANTASY》劇照）

Siegel解釋，「心智」決定人如何感覺、思考與行動，而「關係」影響心智的養成。比方說，嬰兒對世界一無所知，所以孩子會學習父母是怎麼思考、怎麼行動。同理，青少年時期則會受同學、老師的影響，修正自己的心智。心智改變了，行為就會改變，結果就會不同。

換句話說，「關係面」會影響我們的心智，也就是「臨床面」。心智又會依據外界的資訊，決定我們怎麼行動，最後影響「表現面」的結果。而Cloud指出，許多成功學的書籍，都過於強調「思想改變結果」，也就是「臨床面」和「表現面」的因果關係，卻忽視「關係面」才是源頭。

如何培育關係面呢？作者將人與人之間的聯繫分為四種：

作者以高爾夫球界巨星Jack Nicklaus為例，解釋何謂 4 號角落的聯繫。Jack Nicklaus拿過 18 個大獎賽（Golf Competition）冠軍。他在訪談中將他的成就歸功於他與父親的關係。他回想 10 幾歲的一次比賽，父親對他的一桿有不同意見，問他為什麼選用某個球桿打某一球。Jack Nicklaus回答父親：「老爸，這是我的比賽。」這句話顯示出，Jack Nicklaus能當著最支持他的人，表達自己的意志；而他的父親也尊重他，這就是 4 號角落的關係。

高爾夫球界巨星Jack Nicklaus（GettyImages）

最後，Henry Cloud提醒，在建立和維繫關係時最忌諱觸犯「三角做法」（triangulation），就是 A 和 B 之間出現問題，但 A 的做法卻是和其他人談論 B。它脫胎自卡普曼戲劇三角（Karpman Drama Triangle），一個由受害者、迫害者、拯救者組成的三角形。在這樣的關係中，A（受害者）找第三者（拯救者）討論，往往不是想得到建設性意見，而是想要拯救者認同自己對 B（迫害者）的看法。這樣的結果不只無益於反饋，還會造成第三者對 B 的誤解，使 4 號角落更難出現。

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