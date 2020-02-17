【武漢肺炎】 匯豐推免費午餐、中銀派津貼　4間銀行怎慰勞員工？

新型冠狀病毒肆虐，雖然不少企業願意安排員工在家工作，但對銀行業的前線員工來說，遙距工作卻不可能。 體貼在疫症高風險仍上班的同事，有些銀行特別推出了多項員工友善措施，就如匯豐銀行、中國銀行、創興銀行及中信銀行，它們便分別有不同的措施照顧員工需要！

不少銀行總行設於中環。（資料圖片）

資料由以下銀行人力資源部或公關部核實。

四間銀行的員工友善措施（按圖放大）

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匯豐銀行

匯豐銀行表示，公司由2月5日起至2月22日，若工作地點設有職員餐廳，員工便可獲得免費午膳或午膳津貼。另外，如需回行上班的員工，可於2020至2021年內獲得合共5天的額外年假。

至於不須回行工作的員工，公司則建議他們在可行的情況下在家工作。

中國銀行（香港）

中國銀行表示，公司有向所有員工發放抗疫津貼，而回行上班的員工更可獲發放一次性的特別補貼。另外，公司容許照常上班同事穿便服上班，亦有為須回行工作的員工提供免費午膳及彈性上、下班時間，相關員工亦會獲分隔工作安排及輪班制上班。

中銀指公司有儘量安排員工在家工作，並容許靈活安排假期及提高了醫療保險。

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+ 13 + 12 + 11

創興銀行

創興銀行表示，有為是次疫情特別向員工提供特別津貼，而這項港幣1,000的津貼，旨於補助員工採購抗疫用品或使用不同交通工具的額外開支。

另外，公司有儘量安排員工在家工作及彈性工作時間，如需返回公司工作員工，亦可穿便服上班。

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+ 4 + 3 + 2

中信銀行(國際)

中信銀行為是次疫情特別向所有全職員工發放港幣2,000的一次性津貼，鼓勵員工利用津貼採取適當的保健措施。

另外，公司有安排非緊急的員工在家工作、縮減於辦公室工作的員工人數、安排員工於不同的辦公室工作、採取彈性上班時間及輪班工作，至於要回行工作的員工，亦可獲縮短工時的安排（包括暫時停止部份分行服務、調整其他分行營業時間至星期一至五上午9時至下午3時，星期六上午9時至下午12時）

員工友善措施留人才

有人認為「搵食唔駛搵命搏」，這段非常時期寧願不工作也要減少外出，免受感染，但也有人認為有工開，不必放無薪假已經好好，不用理會公司有沒有員工友善措施。在有資源的情況下，以上銀行願意提供員工關愛措施，起碼令在前線返工的同事「順返條氣」。公司和員工是一起搏殺的伙伴，公司對員工好，才可以留着人才！

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