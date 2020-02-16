【在家工作】OL實測連續一個月三餐叫外賣　最受影響的不是健康？

一名住在中國深圳的女子挑戰「連續一個月叫外賣」的實驗，三餐都不去外面餐廳吃，反而選擇叫外賣解決。

一名住在中國深圳的女子挑戰「連續一個月叫外賣」的實驗（資料圖片／余睿青攝）

她在實驗結束後，分享心得，認為受到影響最大的是「人際關係」。她更強調，如果實驗期限「是半年，甚至一年，我可能就要沒朋友了。」

該名女子是一個普通上班族，平時偶爾下廚，也經常使用外賣。剛開始進行實驗的時候，常為了想著要吃什麼而頭痛，又因為外賣食物較油膩，皮膚、牙齦狀況都變得不好。

實驗結束前，她選到合口味的店家，連續幾日吃了同樣的食物；但她也十分懷念跟老公一起下廚的日子。

實驗結束後，她透露連續一個月點外賣的壞處是「人際關係」。（GettyImage）

實驗結束後，她透露連續一個月點外賣的壞處是「人際關係」。為了實驗，她推託掉同事和朋友的邀約，每天在家獨自用餐。

她引用社會學家鄭也夫的話「共餐是人類最古老的族群間交流方式之一」，尤其是成年人，得把握跟朋友的相處機會。

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