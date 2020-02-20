【裁員】市道疲弱為何依然忙碌？　拆解老闆三個階段心理變化

香港市道變差已經是事實擺在眼前，但一眾打工仔可有留意到，在hea了一段短時間之後，縱然公司生意依然淡薄，大家的工作量卻反是突然間飆升呢？今天半宅職薯就和大家探討老細的心態，讓大家明白到為什麼無論公司的生意好還是不好，打工仔都一樣忙碌。

老細心態轉變3個階段（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

老細心態轉變的第一個階段

大家必須了解到，公司對每一位員工都提供了若干程度的培訓資源，要裁走任何一位員工，都會造成資源浪費。但若然市道突然好轉，公司又未必能趕及培訓新一批員工以迎接重新增加的生意。因此，當市道剛開始轉差時，大部分老細都會抱觀望態度，以不變應萬變，盤算往後的發展。這個情況便造成一眾打工仔可以「hea住」𢭃人工的美好日子。

但老細往往比打工仔想後幾步，在這段生意少而人手多的期間，老細便會留意哪些員工是可以被取代，又或甚至是冗員。當大家正hea得快樂的時候，老細其實早已心中有數。

老細心態轉變的第二個階段

當老細確定市道下滑已成定局，無法改變狀況的時候，便會開始削減人手以降低成本。說到這裡，大家必先要了解僱傭的根本意義，就是：一個員工為公司帶來的直接收入或間接貢獻，必須要大於其薪金，公司才能獲取盈利。而之前hea得最快樂，抱著「求求其其整皮幾」態度的員工，往往就是老細眼中的冗員，最成為開刀的對象。

當裁員一開始，便意味著短暫而又快樂的hea著上班日子正式結束。有幸留下來的員工，便要立即分擔離職員工的工作量，工作量一下子又再飆升。

老細心態轉變的第三個階段

除了那些十年如一日的舊式生意（也即是那些不會帶來驚喜盈利，等待被時代淘汰的生意），絕大部分的老細都具有極強的危機意識，深深明白到市道環境的突變，一些公司的要倒閉時，正正是另一些公司冒起的契機。在這段期間，老細一定會投入資源開拓新市場或為未來發展作好準備，令公司可以在市道轉好的時候東山再起。

在這個階段，員工一方面要以極有限的人手處理公司的工作，另一方面又要兼顧老細上司的所謂initiative和project，結果工作量依然爆燈，市道無論好與不好都無法停下來。

結語

看到這裡，大家可能會想：「那麼做老細是否很著數？」。其實大家要明白一個殘酷的事實，在經濟轉差的環境，做老細的往往要「倒貼」，把之前賺回來的掏出來以換取公司的生存。算下來，能夠「白做」，無須背上一屁股的債便已經很幸運的了。

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