【搵工】清晰交代福利、按市價調整薪酬　7件事打工仔想公司做到

求職搵工，那種討價還價，甚麼都在「估估吓」的感覺確是討厭，職場至今仍不主張將薪酬待遇及評核員工準則透明化，教打工仔在制定事業發展計劃時，總是成為被動的一方。 要是所有公司早在給予取錄時已做齊以下7件事，相信很多打工仔都會感到高興。

好的HR可以幫公司慳錢、慳力、慳時間。（GettyImages/VCG）

為甚麼求職時總要由打工仔提供expected salary，而不是由HR提出可接受的薪金金額呢？為甚麼很多公司都不早就清晰交代公司升職加薪的準則呢？其實公司只要做到以下7件事，應能把人才留住，亦能吸引有才幹的新人加入，同事返工做得開心，公司自然不用常花資源在招聘事宜上。

7件求職者最想公司做的事（按圖了解）：

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1. 同一行業中出手最高

不用多解釋，出手最高令員工不會花心思諗跳槽，可以專注於工作上。行業最高人工，意味着最高競爭力，能吸引最多人才。

2. 讓員工誠實講出心水人工

慳水慳力，不用打工仔每次都要跟HR「估估吓」，公司又能肯定開出打工仔滿意的價格，日後就不用再大費周章商討人工調整的幅度。另外，能給予打工仔覺得理想的薪酬水平，會令他深深感到自己受重視。

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3. 為員工度身訂造offer package

有些打工仔才可能志不在錢，他們可能更重視自由度、福利或工作模式，例如希望在家工作和彈性上班。要是HR肯在打工仔入職前和他們聊聊，看看怎樣的形式對他們來說最吸引，相信他們日後便會更願意留在公司（當然，前提是受聘人的能力值得公司為他度身訂造）！

4. 讓員工知道所有福利及津貼

不少打工仔有多於一間公司取錄，多個offer在手，他們就會衡量和選擇。所以打工仔會希望在接受取錄前，公司已向他們清楚說明入職後的待遇與評核員工準則，包括底薪、福利、現金及非現金津貼、晉升階梯、培訓及進修支援、與經驗豐富的同事共事等，皆有助公司競爭人才。可以的話，甚至可以將每個細項與同行比較。

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5. 明確讓員工知道加人工的準則

就算入職薪金未算吸引，HR要是能用「願景」吸引打工仔，這也不失為一件好事。

入職前告訴受聘人年終評核的準則，以致如何加人工及加薪幅度。清清晰晰，讓受聘人有數得計，即使入職薪金不夠吸引，也能用「願景」吸引人留下。

6. 決定薪金時，將潛力及市場價值計算在內

自覺「有料」的打工仔，着眼的當然不只在今天，還有更遠更好的將來。要是公司只按他們的工作經驗及專業知識來決定他們薪金該有多少，對他們來說當然是不足夠。以矽谷為例，那裏不乏經驗及專業知識比前輩少，但意念和眼界卻比前輩廣闊的年輕人才，公司只要連同他們的潛力去決定他們值得多少薪金，才可以留着他們。

7. 每季確保人工不會落後於市價

當各行各業的薪酬待遇日漸變得不透明，打工仔要知道自己的人工是否落後於大市，其實已不是那麼困難。公司要是能多留意各個薪酬報告，並定期調整員工薪，員工自然會樂於跟公司共同進退。

獨具慧眼的公司

當然，現時市道不景，打工仔要期待應徵的公司能完全做足以上7件事並不容易，不過大家可把這些要求放在心，以在日後搵工時，懂得對公司對員工待遇的好壞有一道評價好壞的尺。試想，如果有一間公司對受聘人做齊以上7件事，真係FF（幻想）一下都開心！同時證明受聘人是一位不可多得的人才！

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