懂得拒絕才能有好表現　開始鍛鍊說不的技巧丨人際技巧

編按：「說不」不是一件錯事，但如何有技巧地說不？這是每個人都需要學會的事。且看下文分享。

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有一個年輕人Andy，剛工作不久，他自我感覺與同事、上司的關係都很好，但是卻沒有通過試用期而離開了公司。

同事們不論誰找他解決任何事情，他說的都是「沒問題」。上司讓他處理一些事情，他也會說「沒問題」。可是久而久之，大家發現他工作時間總在處理別人的事情，而自己的工作完成得卻並不突出。又因為上司吩咐他事情的時候，他總是滿口答應，但是在實際工作中卻發現困難重重，最後也給上司留下了不好的印象。他不明白為甚麼被辭退，難道做好事錯了嗎？做好事沒有錯，但一味做「濫好人」就一定是錯了。

不管什麼都說沒問題，最後只會將自己推入陷阱。（jealousweekends@unsplash）

第一：不該多做的好事

我們有這樣一句話，叫「升米養恩，斗米養仇」。講的是兩家人是鄰居，平時關係還不錯，其中一家人比另一家人富裕一些。有一年，窮的那家人收成不好，鄰居就借給了他們一升米救急。窮的一家非常感激鄰居，認為他們是救命的恩人。

熬過最艱苦的那段日子後，接受幫助的那家的男主人就來感謝自己的鄰居。鄰居非常慷慨地說：「這樣吧，我這裏的糧食還有很多，你就再拿去吧。」拿着一斗米回家後，這個人心裏不是滋味了，覺得對方有那麼多糧食，自己卻如此貧困，而對方幫助自己的實在太少了，覺得對方還是壞得很。本來關係不錯的兩家人，從此就成了仇人。

本來關係不錯也會變成仇人。（《美國隊長3》劇照）

這就是濫好人的故事。同樣，泛濫的示好和過早的示好都是降低自己信譽度的行為。做好事也是如此。要綜合分析，看物件、看場合、看自己的能力是否能達到，否則就是對雙方的不負責任。工作中，常常會有一些人總是抱怨上司給自己安排了一個繁重的工作任務。

大部分情況下，一個繁重的工作任務後面都會有一份豐厚的回報，值得抱怨的應該是這個任務本身就是有問題的。那麼，為甚麼不在一開始的時候給老闆一個拒絕的信號呢？這樣，你和老闆都不會成為「壞人」了。

可能有人會說，這種事情沒得聊，老闆剛愎自用，我沒有辦法說服他，而且他也根本不聽我的理由。與其這樣，是不是直接執行就好了？

當然不是！這件事情如果你判斷是一件沒有價值的事情，那麼你提前拒絕和沒有拒絕是會產生截然不同的後果的：即使最後事情搞砸了，前者你是功臣，老闆會在心裏默默地認為你是一個有判斷力的人，還會對你產生一定的補償心理；後者的話，老闆有可能判斷不是因為事情本來有問題，而是執行的人也就是你沒有把工作做好。尤其是你帶着一種情緒去操作的時候，誰都能感受到你的不情願，事情沒做好，大家更容易認為是你的工作態度本身有問題。

一開始要懂得拒絕才能讓自己取得優勢。（《命中注定我愛你》劇照）

第二：和上司說「不」與拒絕普通同事有區別

對普通同事說「不」，你要學會的是，用為難的表情表達你的能力有限。例如，把視線調整到一個非直接注視對方雙眼的狀態來表達你內心的猶豫，再配合上你的不忍拒絕但不得不拒絕的表情，讓對方感受到你的愛莫能助，對方自然就會知難而退了。

但是，對上司的拒絕恰恰相反，你表現出委屈的樣子會讓上司失去對你的信任。正確的方法是，表示自信刺激上司重新思考。

拒絕上司的做法跟拒絕同事的做法有所不同。（Gettyimages）

我工作第三年的時候，由於部門內部重組，我的上司對我委以重任，讓我去負責管理一個他想要成立的新部門。我知道，憑我的工作經驗、業務能力實在是無法駕馭這份工作的。但是，我採用了一種表達自信的方法向我當時的上司說「不」。

我說：「好的，不過由於我對要成立的部門的業務不夠熟練，所以請上司在資源上予以一定的支持。」

當我把自己準備得很充分的支持條件彙報給上司的時候，那位上司才發現新的業務部門需要的不僅是一個管理者，想做出業績，還必須要有大量的人力和財力的成本投入！

有自信地表達自己意見，上司就會刮目相看。（Gettyimages）

或者說，也許他早就知道會有這麼大的一筆投入，只是他迴避考慮，想讓我先試試水溫。而當我理性而客觀地把自己所要求的「支持」推到他面前的時候，他不但知難而退，後來因為解散了那個原本要組織的新部門，還對我產生了一種愧疚的心情。在一些重要的學習和工作機會面前，我比其他人多了一份幸運。

《決定成功的高EQ說話術——10分鐘急救人際關係》（非凡出版）

以上內容節錄自《決定成功的高EQ說話術——10分鐘急救人際關係》

作者：張超

出版社：非凡出版

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