【武漢肺炎】調查：3成僱主要求員工正常上班　在家工作有何條件?

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由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，為了減少傳播風險，不少公司提供在家工作等彈性上班安排。有人力資源諮詢顧問公司近日進行了一個調查，發現七成受訪企業提供不同方式的彈性上班安排，除了硬件及軟件配套外，公司的開放程度及領導層的敏銳度亦是關鍵因素。

人力資源諮詢顧問公司PERSOLKELLY Consulting近日進行了一個有關彈性上班安排的調查，了解僱主因應新型肺炎的人力資源方針及政策。

該調查訪問了339間企業，包括貿易、消耗品、物流、銀行、酒店等行業，其中70%表示有提供不同方式的彈性上班安排，其餘30%則正常上班。提供彈性上班安排的企業當中，23%全公司員工在家工作，20%提供彈性上班時間，30%按不同部門或工作性質局部在家工作或彈性上班。

PERSOLKELLY Consulting調查結果（按圖了解）

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PERSOLKELLY Consulting總經理梁家豪（Alvin）表示，一般來說，較易推行在家工作的企業有三種類型。第一類是科技公司，大多已習慣遙距工作模式，在配套上已有準備；第二類是區域辦事處，由於公司的生意不只在香港，還包括東南亞甚至世界各地，因此員工本身不一定要公司處理所有工作；第三類是規模較大的公司，擁有較多資源及配套，例如每個員工都有一部手提電腦、設有虛擬私人網絡（VPN）等，不少中小企未必做得到。

調查中有三成僱主沒有採取任何彈性上班安排，Alvin指，撇除科技及工作性質因素，這些公司主要有三大特徵。第一是制定公司政策的開放程度不足，第二是守舊的管理思維，他說，「由上年社會運動開始，有些日子員工已經很難正常返工，但公司一直不作出任何回應，及至今日新型肺炎疫情下依然沒有提供任何彈性工作安排，反映管理層思想守舊，反應未夠敏銳。」第三是認為面對面工作可提升內部生產力的盲點，主要以銷售行業為主，如地產、銀行等，「覺得見到人出現先對住份糧」。

Alvin認為，僱主可以參考「只問結果的工作環境」（Results-Only Work Environment, ROWE）這種新的人力資源管理方式，只要員工達成目標，想要怎麼安排自己的時間都可以。（資料圖片）

他認為，在危機發生時是試行在家工作的絕佳機會，「試唔試生意都係冇之前咁好，僱主亦要思考在危機面前，究竟是生意抑或員工的投入度重要。」

安排員工在家工作需要企業硬件、軟件，以及公司管理的配合。在硬件方面，Alvin指出，公司最起碼要提供手提電腦，網絡接入服務器，亦可善用項目或工作管理軟件及平台，如用Zoom、Teams、Monday、Smartsheet等。

他續指，企業領導要有敏銳性，針對不同的社會情況安排員工彈性工作，例如可先試行10%員工在家工作，收集內部數據分析，不斷嘗試及修正。另外，公司亦要建立績效量度系統，提供清晰的指標，「企業和員工之間要有互信度，不能每個步驟都監控，例如有些公司要求員工在家工作時每小時匯報工作，這樣其實沒有意思，最重要是達到最終目標。」當然，員工也要有足夠的成熟度和專注力，在任何地方工作都有同樣的生產力。

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Alvin認為，即使疫情過去，彈性工作安排再推行的可能性會提高。他估計，在家工作或可與正常上班雙軌並行，例如以「4+1」（4天回公司1天在家工作）、「3+2」（3天回公司2天在家工作）等方式實行，以平衡生產力及員工溝通合作。

另一個情況是公司對特別情況的安排更有彈性。他舉例，因應新手父母、同事進修、照顧家庭等原因，公司可以按員工的需要作出安排，包括延長在家工作的時間，「如果公司試過在家工作其實是可行的，便不會抗拒這些安排。」

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