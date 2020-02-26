【2020財政預算案】回顧過去5年預算案　打工仔究竟受惠多少？

2020年度財政預算案即將頒佈，究竟有多少措施會令剛於職場打滾不久的打工仔受惠，實在令人關心。 對在職人士來說，一份理想的財政預算案應以發揮以下的作用為宗旨：改善精神及物質生活、推動向上流動及推動產業多樣化，令人盡其才之餘又大家亦可以滿足生活所需。 本文將回顧2015至2019年的財政預算案，看看政府在過去5年與年輕打工仔相關的政策能否改善打工仔的生活質素。

一份成功的財政算案應能改善市民的精神及物質生活。（陳茂波網誌圖片）

每年設立財政預算案的原意是甚麼？應是為了妥善分配資源、改善民生、發展社會及計劃未來。一份成功的財政算案，好應以改善市民的精神及物質生活為一大前提，但不用怎說，大家都知香港人在過去幾年過得不算快樂吧。

趁新一份財務預算案即將出爐，不妨順道回顧香港過去5年財政預算案對大眾（特別是打工仔）有多少關照，看看年輕的打工仔在這幾年有多少項目能受惠。

過去5年預算案中與打工仔相關的政策 （按圖放大）

+ 22 + 21 + 20

2019年

減免稅項：寬減75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬元；

現金津貼：向領取在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼的人士，發放金額相當於1個月的津貼、向「N無住戶」 發放一次過生活津貼；

進修培訓：撥款2億元擴大建造業學徒計劃及增加1年全日制建造業課程新學員的津貼

創業支援：免商業登記費一年，同時向創新及科技基金注資20億元推行再工業化資助計劃

電影業發展：擴大第六屆首部劇情電影計劃的規模，得獎隊伍名額會倍增至6隊。

2018年

減免稅項：寬減75%薪俸稅和個人入息課稅，上限為3萬元，同時擴闊稅階及增加供養傷殘人士、子女、父母及祖父母免稅額

現金津貼：合資格市民獲發最多4000元現金

進修培訓：提高持續進修基金的資助上限至2萬元

其他產業發展：每年增撥5,500萬元支援藝團和藝術工作者方面

醫療方面，向衞生署每年額外撥款1億元，促進精神健康和加強公眾教育，減少歧視。

2017年

減免稅項：寬減75%薪俸稅及個人入息稅，上限2萬元，同時擴闊稅階及增加供養傷殘人士、兄弟姊妹免稅額。個人進修開支扣除額，由8萬元增至10萬元

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+ 5 + 4 + 3

2016年

現金津貼：每年撥款29億元作「低收入在職家庭津貼」

創業支援：寬免商業登記費用

其他產業發展：成立20億元「創科創投基金」

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2015年

租金減免：為房委會和房協出租單位的較低收入住戶代繳一個月租金

其他產業發展：時裝界獲五億元優化本地和參與海外的時裝活動。 電影業中，再度推出「首部劇情電影計劃」和增加製作費資助額。文藝界中，撥款三億元推行一項新的「藝術發展配對資助試驗計劃」，為合資格的藝術團體所籌得的私人捐款和贊助提供配對資助。

進修培訓：提供一億元予建造業議會培訓更多熟練工人。保險業來說，撥款一億元推行一項為期三年的先導計劃，聚焦於保險和資產財富管理兩個界別，由政府與業界提供實習機會。同時，增加政府部門的短期實習名額至三千個

基層打工仔受惠多少？

一份財政預算案再是完善，也總有無法滿足所有市民的漏洞，盲目的讚或彈意義不大。不過，回顧過去5年的財政預算案，不難發現一點，就是基層打工仔能在預算案中受惠的項目其實不多。

如以2018年的港人收入中位數作基礎，可得知20歲至29歲人士的收入中位數為$15,000（女性）及$15,500（男性），以這個入息條件來看，過去5年的財政預算案能惠及這群在社會打滾不久，希望獲得更多社會上位力及改善生活條件的年輕人的，其實不多（除每年都有的寛減稅項外，稱得上讓他們無條件地完全受惠的，大概就只得2018年的持續進修基金資助上限增至2萬這一項是最能「無條件」地讓他們受惠），反是「N無人士」及低收入家族所獲得的資助卻還較多。

年輕人期望的，不僅是生活上的滿足，更希望社會有空間讓他們付出，讓他們有向上流動，改善生活甚至是社會的機會，但從過去5年的財政預算案可見，政府並沒把這群年輕人的需要放在重要位置，計劃撥給他們成長或紓緩生活壓力的資源也不多，簡單而言，即是把能否向上流動的問題留待這群年輕人自行解決，然後加上買樓難、生活指數高等現實狀況，結果很多年輕人有一種無力感也不難理解。

2018年，政府財政儲備約為11,616億元，為全世界最主要的富有地區，不過在2019年，香港在一快樂指數調查中，在全球排名76。單用財政狀況來衡量幸福並不容易，但若然在市道衰弱時，政府仍沒為年輕打工仔提供充足的支援及協助，事事都得要他們自行面對，那就算年輕的打工仔再怎樣奮鬥、努力，他們的付出也很難讓他們贏得在社會向上流的機會，那時就更別說甚麼幸福感了。

資料來源:2019財政預算案,2018財政預算案,2017財政預算案,2016財政預算案,2015財政預算案

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