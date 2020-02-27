【理財入門】個人信貸評分淺述：高低有何影響？自己可查閱嗎？

當大家申請第一張信用卡或第一筆貸款時，銀行及其他財務公司會把資料發送給環聯作記錄。自此以後，大家的財務狀況將儲存於環聯資料庫，成為個人信貸報告，以計算出信貸評分。不過，信貸評分分多少級？評分高低由何影響？哪些因數會影響評分？

信貸報告內的資料（環聯官網）

信貸評分很重要？

信貸評分是根據個人信貸紀錄資料，例如有否準時還款，作出一個「總結大家財務信譽」的評分，隨著信貸提供機構（例如銀行）更新資料，信貸評分亦會不時改變。

信貸評分由1,000至4,000，分為A至J，共10個級別，分數愈高，評級愈高，亦代表著個人財政愈穩健，愈大機會準時還款，詳細劃分見下表：

評級 信貸評分分數範圍 A 3526至4000 B 3417至3525 C 3240至3416 D 3214至3239 E 3143至3213 F 3088至3142 G 2990至3087 H 2868至2989 I 1820至2867 J 1000至1819

評分高低 影響借貸利率

不論大家申請信用卡、貸款或樓宇按揭，因銀行或財務機構需要評估大家是否可靠的借貸人，所以他們會參考信貸報告，以了解大家對財務的責任感，這可由當中的信貸評分反映出來，從而決定還款利率高低。

據環聯資料顯示，信貸評分獲得A級的消費者，他們於借貸上的實際年利率會少於5%，但如果被評定為最差的J級，則高達45%或以上，甚至申請遭到拒絕。環聯建議，如大家準備申請貸款，即應該在申請前的6至12個月前，查閲信貸評分，再爭取時間改善。

另外，現時愈來愈多僱主，尤其是金融行業，紀律部隊和酒店清潔，會要求應徵者提交信貸評分，以查核求職者誠信。

倘若要查閱個人評分，每次信貸報告需付費HK$280，自行查閱對信貸評分不會構成影響。（環聯官網截圖）

免費查閱信貸報告有條件

如何可免費看信貸評分？現時，所有市民的信貸報告，全都掌握在環聯的手中。倘若要查閱個人評分，每次信貸報告需付費HK$280，自行查閱對信貸評分不會構成影響。

由於目前環聯暫停網上查閱信貸報告，如欲獲取信貸報告，市民需先在網上預約，並帶備身份證、最近3個月的住址證明，例如水費單或銀行信件，以作身份認證，並前往尖沙咀的環聯辦事處，索取信貸報告。

至於不需付費亦可在環聯查看個人信貸評分的方法，通常都不是好事情。倘若大家申請全新的信用卡、私人貸款、按揭，銀行或財務公司查閱過大家的信貸報告之後，拒絕大家的申請，那大家即可在收到銀行或財務公司的拒絕信後的一個月內，於環聯網站預約，帶同信件正本、身份證、最近3個月的住址證明，到環聯辦事處免費索取信貸報告，每封拒絕信只可索取一次免費信貸報告。

哪些因素影響評分？（按圖放大）

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頻繁申請金融產品或服務或減分

保持準時還款是維持良好信貸評分的關鍵因素，但要注意，每一次申請信用卡、私人貸款、按揭，銀行或財務公司均會查閱大家的信貸報告，且被視為新的信貸查詢紀錄。如果短期內有頻繁的信貸查詢紀錄，例如6個月內有超過2至3個新的信貸查詢紀錄，或會降低大家的信貸評分及評級。

影響評分的因素（環聯官網）

破產紀錄不會永久保留可洗底

若曾經逾期還款，甚至要申請破產，這些紀錄其實不會永久地保留在信貸報告內。根據香港個人資料私隱專員公署頒布的《個人信貸資料實務守則》，信貸報告的個人財務資料設有保留期限，詳見下表：

資料 保留年期 何時開始計算 信用卡和個人貸款帳戶 5年 賬戶終止日期起開始 逾期還款紀錄 5年 欠款金額全數償還日期起開始 破產申請紀錄 8年 法律程序日期起開始 債務追討訴訟及清盤呈請 7年 法律程序日期起開始

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】

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