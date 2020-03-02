馬斯克、朱克伯格怎生活？　成功人士都做的6個小習慣｜自我管理

你有引以為傲的好習慣嗎？研究發現，人一天的活動逾 40% 出自習慣，影響力比想像中還高，但往好處想，這四成是你可以自己掌握的，只要培養、投資一個好習慣，每天都會帶來回報。

探討成功與習慣關聯性的研究很多，到底什麼是關鍵？顧問公司創辦人Dustin McKissen最近研究白手起家富翁、世界頂尖領導者，得出一個結論：平常不做這 6 件小事，人生永遠不會成功。

▼▼標題下得好辣，但每項都是成功者們認同，對人生帶來莫大影響的好習慣。下文有更詳盡解說▼▼

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1. 多看跟工作無關的書

閱讀是最快、最容易增長見識的方式。想想看，只需要一本書的時間，你可以讀到別人一生累積的智慧。從另一個人的視角，看見你未曾體驗過的事，並養成領導者所需的同理心。更棒的是，能夠接觸、學習到專業以外的知識。

Tesla 執行長Elon Musk是有名的工作狂。在一次《衛報》的專訪，馬斯克提到，自己每周工作 120 小時，但一抓到空檔就會看書。

我們可能以為，馬斯克就是個熱愛火箭、電動車等超炫科技玩意兒的鋼鐵人，他卻說自己「是『書』養大的小孩，書籍就像我父母一樣。」接受 Rolling Stone 專訪時，Elon Musk曾這樣說。他對傳記、科學小說愛不釋手，閱讀題材卻遠遠更廣，Human Resources 曾整理他的閱讀書單，橫跨傳記、歷史、哲學、商管、小說。

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2. 給自己一個「流汗挑戰」

別誤會，不是要你去桑拿或做熱瑜伽，而是來一場會讓你手心冒汗的自我挑戰。如果你討厭公開說話，下次部門會議，請勇敢當第一個舉手發言的人，即使這可能讓你緊張狂冒汗，但去做了，一定會愈來愈好。讓自己能力不斷升級更新，最好方法是培養跨出舒適圈的勇氣。

Facebook 執行長Mark Zuckerberg很喜歡給自己新挑戰。連續十年，他都為自己設定新年目標。2009 年每天上班打領帶；2010 年學中文；2011 年只吃自己宰殺的動物；2012 年每天寫程式；2013 年每天認識一位並非在 Facebook 工作的人⋯⋯。別把事情想太難，好玩的、過去沒做過、沒想過的事，去做就對了。

給自己一個「手心冒汗的自我挑戰」（《無法成為野獸的我們》劇照）

3. 有錢人共同點是每天運動

「有錢人」有百百種，然而根據一份長達五年，針對有錢人的觀察報告指出，有錢人真正的共同點是：運動。研究者Tom Corley發現，持續做有氧運動的人，比沒運動的人更有競爭力。有運動的人，意志力強、更有自信，精力旺盛比沒運動的人高出 20％。

許多知名成功人士，把運動列入每日必定要完成的例行事項。脫口秀主持人歐普拉、Facebook 營運長桑德伯格，維京集團創辦人理查．布蘭森都是。調查更發現，即使每天只做一點點運動，也對生活有顯著的幫助。

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4. 慷慨助人、大方分享

真正的成功者總是不吝惜把自己有的、會的事情，回饋給別人。2010 年，比爾．蓋茲（Bill Gates）夫婦與股神巴菲特（Warren Buffett）啟動了一個新平台，聯手有錢人、有錢家庭的力量，把一半財產捐給窮人、協助解決全球健康醫療問題。

回饋助人不一定要捐很大一筆錢，也可以從專長出發，例如協助過勞的同事，或是幫年長者一個舉手之勞。如果覺得自己忙到無法對任何人伸出援手，那麼「成功」的機會，也不會來敲你的門。

5. 激勵自己「想贏」的心

NBA 傳奇球員Michael Jordan曾說：「不管正式比賽或練習，我上場，就是要贏。沒有任何事情，能阻撓我求勝的熱情。」在 15 年 NBA 球員生涯中，Michael Jordan共獲 6 次總決賽最有價值球員，十屆 NBA 年度得分王，被認為是美國職業籃球史上最偉大的球員。

跟自己的競賽是個連續過程，即使輸了一小場，也別氣餒。與其懊悔過去、放不下失敗，不如想著競爭者及那些不看好你的人，把它變成你「想贏」的強大助力。那會讓你用盡全力，去證明他們是錯的。

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6. 每天散散步、走走路

我們每天花很多時間盯著手機，但有花同等時間到外頭走走嗎？

美國心理協會研究發現，戶外散步可以刺激創意，提升大腦解決問題的能力。研究提到，「當大腦有千千萬萬個點子正在發生，透過走路可以幫你整合想法。」

Apple 創辦人Steve Jobs出名的愛走路。他經常一邊散步，一邊思考，他也喜歡和夥伴「走路開會」，解決問題。

一個人走路，可以刺激思考；找伴一起走路，是最棒的社交。《走路的科學》提到：「走路的社交意義不言而喻，為了共同的理念和目標，人們會一起走路。走路帶來的一體感，是一種特別的經驗。」

不管是刺激思考，或促進社交。多走路，聽起來不錯，不是嗎？

【本文獲「經理人」授權轉載。】