【新冠肺炎】忌穿冷衫、指紋打卡後消毒　24項重返辦公室防疫建議

由新型肺炎引發的武漢肺炎疫情已持續超過一個月，疫情雖未完全受控，但不少公司及機構（包括政府）已陸續要求員工重返辦公室上班。 病毒威脅仍在，打工仔如要重返工作崗位，自然要做足防疫措施，減少染病機會。以下包括飲食、儀容及日常工作的24個防疫建議，大家記得要做足！

與辦公室闊別接近一個月，不少打工仔在3月時終於要重返工作崗位如常工作。疫情威脅仍在，打工仔自然要做好防疫措施保護自己，而且更要從細節入手，減低受病毒威脅的機會。

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除在出入家口及搭車通勤期間外，其實在飲食、儀容及工作時亦有一些防疫事項要做足，想保障健康便記得要做足。

8大飲食防疫建議（按圖放大）：

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1. 飲食前消毒雙手 （即使飲水也一樣）

2. 自備飲用水，減少到飲水機斟水 （接觸到斟水口也有感染風險）

3. 儘量帶飯

4. 用微波爐保鮮紙蓋着飯盒才叮飯 （防止飯盒沾到微波爐內的細菌）

5. 唔好面對面食飯，食飯時儘量唔傾計

6. 外出用膳自備餐具，用公筷

7. 自備百潔布

8. 如必須吃小食，只食獨立包裝的食品 （避免用手重複接觸食物，減少滋生細菌）

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8大辦公室儀容防疫（按圖放大）：

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1.戴帽（如許可，可以減少頭髮沾到病毒的機會）

2.束起頭髮（可參考「大腸防疫頭」，如想換新髮型，不妨剪個俐落短髮）

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一些在防疫時期較理想的髮型

3.戴眼鏡/平光鏡

4.改穿風褸 （病毒較難依附在風褸）

5.唔著毛冷質地衣物 （病毒較易依附在上）

6.進餐時用髮夾夾著衣袖的流蘇 （防止觸碰到枱面，沾到細菌）

7.勤剪指甲

8.唔著露趾鞋（包括在辦公室唔著拖鞋，以免將腳面沾到的病毒帶回家）

8大辦公室日常防疫（按圖放大）：

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1.用筆按𨋢，之後消毒雙手及筆頭

2.用出入口指紋機打卡後消毒雙手

3.用滴露噴霧噴辦公室消毒

4.每朝清潔工作位置 （如枱面、桌椅、鍵盤、滑鼠、水杯及文具）

5.消毒共用設備（如電話、電腦）

6.如廁前用酒精噴霧噴馬桶，洗手前噴水龍頭

7.用即時溝通工具開會及聯絡客人

8.如須面對面開會，與他人保持一米距離

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為己為人

做好防疫，復工後才能減低再次爆發疫情的風險。試想想一家大企業上百個員工擠在一個密閉空間，如果當中有人染病再傳染給同事，後果相當嚴重。為免「打邊爐家族」和「新天地教會」等大規模傳染再發生，為己為人，防疫功夫做多幾步！

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