【求職】CV可加入非專業成就？　Google人才主任教寫履歷4大秘技

Google 在去年收到了 330 萬份履歷，達到歷史新高。即便身為科技業龍頭，他們仍靠著人力一份份篩選履歷，負責這份工作的就是 Google 人才招募主任Kyle Ewing。在 300 多萬人中，怎麼寫才能脫穎而出？尤因給出了 Google 人力團隊最注重的 4 大要點。

▼▼閱履歷無數的Google人才招募主任Kyle Ewing對CV到底有咩注重要點？▼▼

1. 加入非專業成就的經歷，展現工作能力外的樣貌

首先，履歷不只是學歷與工作經驗列表，更是一種慶祝成就的機會。Kyle鼓勵求職者，清楚表達過去工作時獲得的各種經歷，以及從失敗中學到的教訓。

這樣做可以幫助求職者呈現一個更好的故事──在工作能力外更完整的樣貌。在 Google，你真正的貢獻是豐富公司的文化，這遠勝於朝九晚五的上班時間內所做的事。 Kyle Ewing

如果是剛畢業的新鮮人，可以加入在學時的經歷，像是學術研究成果、家教經驗，或是社團及課堂上的專案計畫。展現專業成就之餘，也別忘了加入學校生活和社交經驗的精彩之處，像是義工經驗或課外活動。

2. 用數字表明成就，以及你在專案中的角色

展現你在專案中扮演的角色和成果也很重要。在履歷中以數字展現成果是常見的寫法，而數字必須跟你的成就有所連結，適時加入幾個句子來解釋生硬的數字或資訊。

應徵管職位的話，更記得要展現你的成就，包含是如何完成的，以及如何衡量績效。（Unsplash/JESHOOTS.COM）

如果應徵的是管理職位，更記得要展現你的成就，包含是如何完成的，以及如何衡量績效，例如「我打造了新的軟體幫助客戶達到業務目標，過去 15 個小型企業客戶的收入比前一個季度成長了 10%」。這種敘述方式適用於各種管理職位，甚至是申請大學獎學金或是任何認證，尤因建議：「適度以謙虛的態度自誇是沒有問題的。」

3. 精準用詞，並抓住職缺關鍵字

用字對一份履歷來說相當重要，你可以將公司條列的「職缺描述」當作依據，思考哪些字詞需要在履歷中特別突顯，因為這些「關鍵字」通常是人力招募團隊在瀏覽履歷時，決定該求職者是否適合所需職位的重點，必須特別注意。

（Unsplash/Van Tay Media）

Kyle提供了一個小撇步，「在求職資訊中，若看到與你現有技能和知識相符的項目，必須積極地強調這些點，並將其他相關的補充資訊一併附上。」可以將你的技能以列點的方式呈現，幫助招募者快速掌握，並補充你如何運用這些技能，達成成就。

4. 除了條列能力，別忘了提出你能為公司帶來的改變

Kyle表示，Google 招募團隊不會僅靠學歷或證書來評估求職者，「我們一直都在尋找能夠為公司帶來新觀點和新生活體驗的人，幫助我們創造更強大的團隊、產品以及服務」。

Kyle表示Google一直在尋找能夠為公司帶來新觀點和新生活體驗的人。（Unsplash/You X Ventures）

因此，如何在履歷中展現自己的觀點和體驗，就是可否吸引招募團隊的關鍵。尤因建議，根據要應徵的職位或是資歷，在履歷的開頭加入一小段過去的相關經驗，以及能為公司帶來的改變，並且加入實質的經驗與例子 ，讓履歷不像是一份冷冰冰的制式說明，更像是一份你給公司親切的自我介紹。

尤因提醒，在寫的時候一定要特別注意，千萬不要在工作累了一天、處在崩潰邊緣急於想換工作的時候寫，「最好養成習慣，每年的一月都更新一次，用打理自我的角度去處理履歷，這樣你就可以想清楚、看透徹了」。

相關文章：【求職攻略】見Headhunter切忌鬆懈！6個事前準備令你更快搵到工

+ 12 + 11 + 10

【本文獲「經理人」授權轉載。】