【搵工】跟老細撞名　改名才獲取錄？　網民：加個L叫Kelvin啦！

求職市場總是有着奇人奇事,求職者能否獲得取錄,有時更與個人能力與工作經驗無關。早前有網民分享經歷,指老細不希望一位求職者與自己撞名,因此要求對方改名才願意取錄他,結果引來不少網民分享創意夾抵死的意見!

有打工仔早前在facebook專頁「奴工處」分享公司最近的請人趣事,指有一應徵者在面試時的表現理想,老細也對他的表現十分滿意,唯獨是一點令老細有點不滿,就是應徵者與他一樣,英文名都叫Kevin,因此表示,若對方願意改用另一英文名的話,他便可獲得公司的取錄。

此帖一出,隨即引來不少網民留言。有人指,這位老細應該要檢查一下自己的名字為何這樣平凡,也有人說在職場撞名的事情很常見。

網民留言(按圖了解):

也有些網民的「神.回覆」頗搞笑,如:「改過個名叫Boss囉。my name is Boss, call me Boss」、「加個L叫Kelvin咪得囉」及 「如果個客同你老細撞名咁點呢😂要個客改名囉」

更多撞名的故事

撞名故事何其多,不如再睇多幾個。加拿大有一對情侶,男朋友和女朋友的名字都叫Alex,每當他們認識新朋友時也會出現以下情況,女朋友介紹自己:「我叫Alex,好高興認識你!」接著男朋友介紹:「我叫Alex,好高興認識你!」每次都逗得新朋友不亦樂乎。

美國一個叫Kelly Hildebrandt的人在臉書剛興起時,在臉書上找到一個與自己同名同姓的人。結果,Kelly Hildebrandt與Kelly Hildebrandt結了婚,然後他們離了婚⋯⋯(好簡短的故事!)

同樣的網絡搜尋,發生在來自加拿大的Justin身上,Justin有一日做了一件所有人都做過的事:到Google上搜尋自己。他很期待看到自己的相片,例如是校內比賽獲獎的威水相等等。結果,在Google圖片上鋪天蓋地的盡是一位與他同名同姓的四級片男星的相片及電影作品。

3個方法解決撞名

應徵者Kevin的情況與以上故事的滑稽程度不相伯仲。不改名又想解決到Kevin的情況,小編想了以下3個惡搞的方法。

1.用法文發音

發音不同,就不怕跟老闆撈亂!例如,Kevin的法文發音與「嘅雲」相近(想學正確發音可用Google翻譯聽一下)。至於誰要改用法文名Kevin,已經呼之欲出了吧?。如果法文唔啱聽,還有西班牙文、拉丁文⋯⋯

2. 輪更制

逢星期一、三、五,老闆就用英文名,應徵者Kevin就用中文名。星期二、四就調返轉。不過公司同事就要留神每一日係星期幾,千萬不能叫錯名,因為「方丈」好小氣!

3.另謀高就

既然應徵者Kevin一表人才,有本事討老闆Kevin歡心,自然能得到第二家公司的賞識。走吧!一個老闆未入職就叫人改英文名,入職之後隨時可以叫人改埋中文名。為了一份工連名字都願意改,連尊嚴都放下,他日又怎會有作為呢?

此刻想起電影《家有囍事》中程大嫂發現老公包二奶後,二叔對程大嫂說的一段話:「走!如果唔係人哋會話你忍辱偷生!何必要淪為人家嘅笑柄呢?」(電影《家有囍事》截圖)

