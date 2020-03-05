【裁員】不服從僱主命令可即被解僱？　即睇相關勞工法例怎解說！

解僱，是一種將僱傭關係立即終止的方法，《僱傭條例》亦有就「合理解僱」及「不合理解僱」作出規定，以保障僱主及僱員的利益，不過由於有關法律存有灰色地帶，因此在某些情況下，個別個案仍得交由法庭作最終判決。 公司在經營艱難時裁員合法嗎？員工若不服從老闆命令立即被解僱，會否構成不合法解僱？若在這段時間不幸成為裁員名單上一員，或有感公司將會有所動作，不妨先了解一下相關的勞工法例，保障自己的權益。

近日不少企業以經營困難為由解僱員工，受影響僱主，宜留意自己的僱員權益是否獲得保障。(資料圖片)

受着新形冠狀病毒疫情影響，香港就業市場近期趨弱，最新一期的失業率更高達3.4%，創近3年來的新高，並以餐飲、旅遊、酒店及零售等行業所受的打擊為甚。市道不景，部份企業需藉裁員來紓緩營運壓力，並給予受影響員工應得的代通知金、遣散費及長期服務金，但也不排除有些老闆會乘勢向員工開刀，在不合理及沒給予合理待遇的情況下解僱員工。

了解合理解僱原因及發出補償條件（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

了解合理解僱原因

其實，據《僱傭條例》規定，僱主如以以下5項原因為解僱理由，便屬合法的正當理由，而且僱主在解僱員工時，須預先通知或給予相關員工代通知金：

1. 僱員的行為； 2. 僱員在工作方面所需的能力或資格； 3. 裁員或其他真正的業務運作需要； 4. 法例的規定；或 5. 其他實質理由

不過，如僱員犯上以下4個問題的其中之一項，僱主便可立即解僱他們，而且不用預先通知或給予代通知金：

1. 故意不服從僱主合法合理的命令； 2. 行為不當； 3. 欺詐、不忠實；或 4. 慣常疏忽職責

怎樣才算不合理解僱？

綜合以上兩個範疇的原因可知，以下一些解僱狀況都是合法的：

1. 若老闆因業務運作需要（如因縮減經營成本而裁員），又有預先給予被解僱員工通知期或代通知期，這種形式的解僱是合法的；

2. 若僱員因犯了欺詐或瞞騙公司的行為（如向其他公司洩露公司機密），公司「即炒」且不給予預先通知或代通知金，這是合法的；

3. 若僱員經常遲到或擅離職守，連公司多番警告（如發出警告信等）仍未有所改善，公司「即炒」且不給予預先通知或代通知金，這是合法的；

不過，若僱主以僱員「故意不服從僱主合法合理的命令」或「行為不當」為由作出即時解僱，由於「不服從命令」及「行為不當」的定義存在灰色地帶，而且每個案例的情況也有不同，因此僱傭雙方若就解僱原因是否合理出現意見分歧，便可能需要交由勞工處及法院作決定。

另外，據《僱傭條例》規定，僱主如在以下5個情況下解僱僱員，皆屬無理解僱：

1. 解僱已證實懷孕及已向僱主發出懷孕通知的僱員； 2. 在僱員的有薪病假期間作出解僱； 3. 僱員曾在有關執行《僱傭條例》、因工遭遇意外或違反工作安全法例而進行法律程序中提供證據或向進行查訊的公職人員提供資料期間作出解僱； 4. 因僱員參與職工會或職工會的活動而作出解僱； 5. 在未與因工受傷的僱員達成工傷補償協議前，或在有關評估證明書仍未發出之前作出解僱

「唔聽話」是否為一個合理的解僱原因？（Shutterstock）

一句到尾：不服從老闆命令會否被合法解僱？

其實，即時解僱是屬一種極嚴重的職場紀律處分，亦由於這是立即終止僱傭關係的方法，僱員將不獲發放代通知金、長期服務金及遣散費，因此應在僱員犯了嚴重過失或重覆犯上相同問題且沒有所改善的情況下才適用。

若然僱主以合理的理由，且有實質證據為證（例如在工時間擅離職守卻被公司發現竟去了遊山玩水），那他以「故意不服從僱主合法合理的命令」或「行為不當」為由作出解僱，是合法的；相反，僱主以無理及沒有實質證據的原因（如老細認為你不「旺」公司），且在沒事前作出警告下，用上述兩點為由作出解僱，則是違法的。不過原因合理與否，在僱傭雙方之間或存有分歧，若僱員認為僱主以不合理的原因作出解僱，建議應盡早向工會或勞工處尋求協助。

另外，打工仔如要保障自己，以免被僱主借故作出解僱，便應在平日習慣填寫工紀錄表，甚至讓同事知道自己的工作進度，以在有需要時獲取證明；保留工作上的電郵，亦是一個可證明自己工作進度如何的方法。當然，如仍存有以往僱主撰寫的推薦信，這對證明自己工作態度及工作表現亦可能有點參考價值。

附註：不合理解僱案例

職工盟曾就「僱主可否隨意『即炒』員工？」為題分享一個個案，指一僱主以員工「犯下極嚴重過失」為由立即解僱了他，且不支付代通知金及長期服務金等補償。這案件最終交由高院審理，而法院認為一宗解僱是否合理，應從「員工過失（對僱主）的影響」及「解僱（對員工）的影響」之間取得平衡，而且以「單一過失」為原因即時解僱員工的情況較特殊，因此經過審判後，法官仍認為此為一次不合理的解僱，判決該老闆敗訴。

資料來源：職工盟、社區法網

相關閱讀：【武漢肺炎】飲食、零售業首當其衝 即睇36企業減薪、裁員狀況

+ 9 + 8 + 7

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O