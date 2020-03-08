「明明已經很努力，為何老闆沒看見？」職場新人要調整的四個心態

從校園走到職場，看似是段無縫接軌的人生歷程，但當中無論是專業技能、應對處事，還有心態調整都有著一大段的斷層，一不小心就有可能踩空，導致初出茅廬即失利。

直到隨著年歲增加，漸漸上手後，才終於摸透職場原來是這麼一回事，要是早在那之前就有人告訴我們這些「眉角」，或許就能少跌一次跤，銜接得更順暢一些。

▼▼若你是位職場新鮮人，那麼這 4 個心態調整，可要好好牢記。按圖放大，下文有更詳盡解釋▼▼

1. 工作的動機

學校和公司的運作邏輯完全不同，在念書時，是去學校學習的，但在工作時，是去完成上司的交代事項，為公司奉獻心力的。這點，從在勞工條例中的專有名詞使用中就可見一斑，職員在條例中被稱為「受僱者」，既然是受僱者，故名思義便是老闆僱用來替自己完成目的的人才。沒有弄清楚這點，很容易會陷入「可是我又不會做」的泥沼。

確實，在剛到職一份工作，若先前沒有類似經歷，有很多不會的地方是人之常情，大部分的同事也都可以體諒，但你必須努力學習，讓自己盡快進入狀況！

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2. 努力的定義

說到努力，什麼叫作努力呢？很多新鮮人在剛開始工作時，經常納悶明明自己已經很盡力了，為什麼大家總是沒看見？

事實上，「努力」這種東西，不是自己說了算，也不是努力了就一定會有成果。因此與其去在意結果，倒不如思考努力本身的價值，若今天努力的結果不如預期，也只證明了時候還不到，並不代表你不夠好。不要想著凡事一次做到位，得把心態調整為「下次要做得更好」，一點一滴，讓自己與上司察覺這段時間的進步。

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3. 負責的表現

學生時期報告多半習慣團體分工、等人發落，或是老師出作業我們才完成指令，但如同前面第一點提到的，在職場中，每個人都是各司其職的個體，必須主動找事做，徹頭徹尾地完整完成份內的工作。別以為沒自己的事就不需要過問，大家都屬於公司的一員，如果其中一個環節沒有做好，很有可能造成其他同事的困擾與影響公司的利益。

在剛到職後，大多會有一段適應的空窗期，一定要好好趁著這個時候學習，就算沒有被交付工作，也要自行摸索，默默觀察學習。

在剛到職後，大多會有一段適應的空窗期，一定要好好趁著這個時候學習（《自體發光辦公室》劇照）

4. 識時務的表現

最後，管控好自己的情緒也是相當重要的！在公事面前，過於情緒化的反應千萬要收起，老闆並不是我們的父母、朋友，並沒有義務要照顧員工這些多餘的心情，他唯一在乎的是「你有沒有能力完成？」所以切記要時刻調整自己的情緒，顯露出來不只對事情沒有助益，連帶左右他人，甚至拖累工作進度。

當然也不是代表不能有情緒，必須要壓抑、隱藏真實的自我，而是必須學會察言觀色和識大體，所有事情都有先後順序。而很肯定的是，在面對工作，你的情緒勢必是要放在後面的。但記得打卡下班之後，身上的責任也要記得脫下，這時候沒有什麼能比你的感受更重要了！好好地安慰自己，大吃大喝或大哭一場是完全被允許的！每個人本來就會有不同的面貌，只是我們必須把合適的面向放在對的地方。

當然也不是代表不能有情緒，必須要壓抑、隱藏真實的自我，而是必須學會察言觀色和識大體，所有事情都有先後順序。（《她很漂亮》劇照）

相信在看本篇的你，也一定都曾是過來人，或是正在經歷這段新鮮人的陣痛低潮。

出社會其實並不如想像中的那麼可怕，只是可能會先經歷一些挫折，如同成長本身一樣，都是需要先忍受一些痛，才有辦法茁壯的呀！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】