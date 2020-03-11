【裁員】刻意架空、不再跟你閒聊　8個跡象或是老闆解僱你徵兆

經濟不景，加上新型冠狀病毒疫情仍未受控，使不少企業百上加斤，除要求員工放無薪假外，甚至更得以裁員解僱方式紓減營運壓力。 如此時勢，不少打工仔會以保住飯碗為前提，但若然預視到公司將向同事開刀，便要留意上司或老闆有否出現一些已盯上你，甚至準備解僱你的徵兆及跡象。

據彭博社研究報告估計，香港經濟今年第一季將收縮8.5%，全年本地生產總值（GDP）跌幅將達0.8%。經濟下行影響不少企業的經營情況，打工仔想保住工作便一定要懂得觀言察色，看看老闆會否向你「開刀」，或是盡快找「後路」。

8個老闆想解僱你的微妙跡象（按圖了解）

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1.【你所做的一切都惹惱了老闆】

不論是開會發言、寫報告或提供意見，你的一言一行都會沒頭沒腦地招惹老闆，而且他們總是不滿意你的表現，挑剔所有微細的問題，但又不提供建設性的建議。即使你的態度有禮，老闆也總是一臉不耐煩。

2.【老闆開始微觀管理】

當老闆準備解僱你，他們通常會開始微觀管理，密切觀察及操控你的行為，監視及評核每一個步驟，確保你完成他們指派的工作。由於老闆已對你失去信任，因此會剝奪你的自主權和決定權。

3.【老闆不再與你閒聊】

當你與老闆或上司的關係密切，自然會在空閒時聊天說說笑話或一起吃個下午茶。不過，如果老闆準備解僱你，他們會避免與你閒談，更會有意無意避開與你的眼神接觸，以免透過言談或眼神出賣自己。

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4.【老闆不再讚揚你】

即使你在專案中表現優異，或是與客戶的合作非常成功，但如果你的老闆打算解僱你，他便會借意將你的光環給予別的同事，且無視你的付出和努力，因為他們老闆不希望令其他同事覺得自己做錯裁員決定，或是令他們自己感到內疚。

5.【老闆找你的下屬處理新專案】

在正常的情況下，你的老闆會直接指派工作給你，並讓你分配相關工作給下屬，但如果老闆要解僱你，最明顯的跡象之一，就是他們開始把你的項目交給你的下屬，故意架空你，表明他不再需要你。

6.【老闆把你排除在辦公室玩笑外】

在辦公室工作，少不免會與老闆及同事說一些內部笑話（inside jokes），當你的老闆想解僱你時，他們往往把你排除在辦公室玩笑之外，因為他們不再把你看作是團隊的一員。

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7.【老闆不再要求你對關鍵決策提供意見】

如果你被排除在最重要的決策會議之外，那便代表你的上司不再重視你的意見，亦不希望你知道公司最新的資訊。

8.【提早撤銷訪問權限】

如果老闆打算解僱一位員工，他們有時會提早限制或撤銷他們對某些帳戶的訪問權限。如果你的電子郵件密碼不再有效，或者你已被鎖定在公司內部網之外便要小心。

結論：盡最後努力…

如果你發現老闆最近有多項以上的特徵，便要做好心理準備。若事情尚有彎轉，你可以爭取好表現嘗試扭轉局面，否則的話，便要及早找新工作，準備「後路」，那麼收到解僱信時亦不至於太徬徨。

（資料來源：Bestlife,Business Insider）

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