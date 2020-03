團隊階級窒礙合作　領袖須放下身段注意言行丨職場溝通

編按:一個組織若階級觀念過重,則會影響團隊的凝聚力。作爲領導者,應該如何與成員交談,才能有效指引且不會產生隔閡呢?且看下文作者分享。

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

「優秀」過頭惹人嫌

強化領導力並不等同於成為更強權的領導者,這一點相信很多人都理解。但是,即使理解這一點,也往往容易會誤解「強化領導力 = 變得更優秀」。

為了避免讀者誤解,我必須聲明變得優秀絕非壞事,想要提升領導力與個人成長,變優秀很重要。但是領導者很容易犯的錯誤是,太固執於表現自己有多優秀。

常見的例子就是「說話方式與用字遣詞」。

強化領導力並不等同於成為更強權的領導者,這一點相信很多人都理解。但是,即使理解這一點,也往往容易會誤解「強化領導力 = 變得更優秀」。(GettyImages/視覺中國)

對領導者而言,說話技巧十分重要。美國總統身邊總是有好幾位優秀的演講稿撰寫人,懂得在演講中巧妙地運用案例與數據資料,連適宜的玩笑話都幫總統安排妥當。不少經營者也都向專家學習說話技巧,近年來開始有愈來愈多的經營者去上發聲訓練的課程,而這對美國的經營者來說早已是普遍、必要的訓練。此外,在現在的時代裹,工作連繫都透過網路進行,因此領導者也需要具備寫作能力。

明明表達能力如此重要,假如領導者在激勵下屬時只會稱讚「謝謝你總是這麼努力」,指導下屬時只會說「為了將來,我要先告訴你……」,這樣在跟下屬溝通時,是不是總會落入使用同一套的措辭方式呢?

下屬在口頭上答「是」的同時,其實可能在心裹嚴格地對主管打分數。人有一種心理叫「被動攻擊性」,也就是將內心的敵意與否定包藏在微笑之中。這種表現乍看順從,但無疑是一種無言的攻擊行為。對於這種類型的下屬,主管如果一直發類似文章的電子郵件會很危險,可能會遭受來自下屬的「被動性攻擊」,他會在心裏認為「每次只會寫、講一樣的話」「我們主管的寫作能力不好」等等。

有些領導者為了避免這種情況發生而特別努力,希望下屬對自己另眼相看。但如果太執著於自己有「令人另眼相看的表現」,就可能會搞錯努力的方向,變成只是在「表現自己有多優秀」,這一點必須非常小心。

如果太執著於自己有「令人另眼相看的表現」,就可能會搞錯努力的方向,變成只是在「表現自己有多優秀」,這一點必須非常小心。(iStock)

很遺憾地,在大學的世界經常會遇到專業術語滿天飛的狀況。畢竟是專家聚集之處,有些人不只在交談或上課的時候,就連在寫短論文時,也會處處使用只有在論文或專業期刊裹才會出現的最新術語。對於不懂的人使用專門術語,這樣的行為批評得嚴厲一點的話,可說是自我滿足的幼稚行為,目的是炫耀:「你看我懂這麼艱深的詞彙,很厲害吧?」

「表達」是溝通的基礎。如果想要成為有領導力、真正優秀的人,最好把「表現自己有多優秀」帶來的小小優越感完全忘掉。

如果你以為使用專業術語溝通,代表「自己的智慧層次很高」,千萬要小心這一點,因為這對領導者來說完全是壞處。

「表達」是溝通的基礎。如果想要成為有領導力、真正優秀的人,最好把「表現自己有多優秀」帶來的小小優越感完全忘掉。(iStock)

為何地位愈高的人愈無法「察覺」?

想會用專業術語溝通的人除了想彰顯其優秀以外,其實背後還有其他原因,那就是他們內心只追求「向內導向」而不知變通,過度的「向內導向」也可能是降低領導者信賴度的主要原因。

一群人同屬一家公司自然會產生連帶感,也就是「團體意識」,這並非壞事。但如果超乎必要地一直跟公司內部的人依偎在一起、凡事往自己人靠攏,這樣會造成事業停滯不前。因為工作本來該面對的是顧客、股東、社會,原本就該向「外」發展。

然而,一位商務人士的工作心態若是「向內導向」,就容易以公司內部的事務或人際關係為優先。這樣的人容易在溝通時使用只有公司內部才使用的專業術語。

一位商務人士的工作心態若是「向內導向」,就容易以公司內部的事務或人際關係為優先。這樣的人容易在溝通時使用只有公司內部才使用的專業術語。(Getty Images/視覺中國)

當然,任何公司、行業都有各自獨特的術語。但有時候過度使用,聽起來就像雙方在用暗號溝通一樣。IT企業偏好使用獨特的術語,學生也愛用特別的簡稱。在Google的俚語詞典(Urban Dictionary)可以查到最新的簡稱跟流行語。我兒子跟我傳簡訊、溝通時也會把「OK」省略為「K」。

學生使用這種詞彙時並沒有想太多,純粹只是出於伙伴意識。使用只有自己人才能理解的暗號溝通感覺很有趣,這樣的心態就像小孩子找個只有朋友間才知道的祕密基地一樣。但是身為商務人士,尤其是領導者,如果是基於「自己人聽得懂就好」,而用專業術語溝通的話,這種做法有違領導力的原則。

舉例來說,一家公司的內部幹部彼此溝通,使用其他員工聽不懂的「行話」。這樣的行為是出自於伴隨地位而來的特權意識,他們大多心想「其他人聽不懂沒關係,我們自己懂就好」。這種人在工作上很可能會獨占資訊、隱瞞要事、掩飾重大失誤,或是擅自推動重要案件,成為「錯誤的強勢領導者」。

向內導向強烈的公司高層只談自己人才聽得懂的艱深話題。同樣地,在向內導向強烈的工作現場,員工會用只有自己人才懂的詞彙宣洩內心的不滿與憤恨,或是私下偷偷地交流訊息。

這種情況會造成組織內部的隔閡,導致組織機能無法正常發揮。光是表達方式,竟然就會造成這麼大的影響!

向內導向強烈的公司高層只談自己人才聽得懂的艱深話題。同樣地,在向內導向強烈的工作現場,員工會用只有自己人才懂的詞彙宣洩內心的不滿與憤恨,或是私下偷偷地交流訊息。(《鐵探》劇照)

其實問題不在於說話方式

用艱深的詞彙與專業術語強調自己有多優秀,以及用自己人才聽得懂的用語溝通,這些行為無疑是在組織內部畫分界線、造成隔閡,但是這也不表示「用淺顯易懂的語詞來溝通的領導者」就比較好,其實這個問題並非如此單純。

淺顯易懂雖然重要,但真正的重點應該是「簡潔、明確」。

舉例來說,美國總統特朗普的詞彙是出了名地貧乏,舉個極端的例子來說,他只會說這些話:「We had very, very good meeting.」(我們這場會議非常、非常地好)「It's going to be great, everyone will love it!」(這一定很棒,相信大家都會喜歡!)他說的話確實是簡單且無比地淺顯易懂。

美國總統川普的詞彙是出了名地貧乏。(資料圖片)

但是,問題在於聽不出他的話語到底在指涉什麼。非常好,是指什麼非常好?是基於什麼理由,讓他認為這場會議非常有意義?這場會議中談了些什麼、決定了什麼、什麼尚未解決?從他所說的話完全無法知道這些重點。

要發揮領導力,首先最重要的是「內容」,其次才是說話方式,我們千萬不能搞錯優先順序。即使不使用艱深詞彙、只以淺顯易懂的方式表達,仍能透露出個人獨特的智慧與聰明—我認為這樣的人才是具有凝聚力的領導者。

《驅動自己,也激勵別人:史丹佛醫學院最熱門的人心領導課》封面。(先覺出版社)

以上內容節錄自《驅動自己,也激勵別人:史丹佛醫學院最熱門的人心領導課》。

作者:史蒂芬‧摩菲–重松(Stephen Murphy - Shigematsu)

出版社:先覺出版社

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O