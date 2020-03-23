識人好過識字？維繫人脈的五大秘技丨職場溝通

編按：當產業界變化愈來愈快，我們不能只想着會平安無事，更不能只是坐以待斃。其實，善用職場上的人脈連結，就可能開啟未來的機運。

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習慣保持聯繫

沒有什麼比收到三年來完全沒聯絡的人突然來信還要糟糕的了！「嘿，我們幾年前在某某會議上認識，我正在找行銷方面的工作，你知道哪裏剛好有職缺嗎？」喔，我懂了！你只有在需要幫忙時才會找上我。

一個忙碌的人收到來信，問他知不知道任何職缺，或能否推薦某個領域專家時，他通常會馬上想到最近有互動的人。當那偶然的機會出現在他眼前時，他會想到你嗎？除非你常在他的心頭上，老是在他的收件匣或動態消息的頂端。

當那偶然的機會出現在他眼前時，他會想到你嗎？除非你常在他的心頭上，老是在他的收件匣或動態消息的頂端。（Marília Castelli/unsplash）

理論上，和人保持聯繫並不難。不過，常聽到有人歉疚地表示，幾個月來沒聯絡的原因是：「抱歉，我真的不擅長保持聯繫。」彷彿寫封簡短的電郵就像方向感一樣天生勉強不來。這種理由聽多了，就會覺得保持聯繫真的不容易。

其實，只要有心，再加上一點條理和積極主動，就能和人保持聯繫。你可能聽過很多這方面的實用建議，下列不免俗地要提供一些小訣竅，你也應該銘記在心。

祕訣 1：正面思考，你可能不是在死纏爛打

大家對於保持聯繫常有一種恐懼，怕對方覺得你很煩，感到不勝其擾。你寫信給某人，問他願不願意一起喝杯咖啡，對方沒回應。一週後你再寫一次，提出同樣的邀約，還是沒回應，這下該怎麼辦？你還要再聯絡一次嗎？這要看情況而定，但通常不要。如果你得不到回應，還是可以客氣地保持聯繫，試着混合實用訊息、小禮物和其他方法。一般人的收件匣常收到很多垃圾信件，你的信很容易就埋在裏頭，因此在你聽到「否定」的回應之前，都不算遭到拒絕。

大家對於保持聯繫常有一種恐懼，怕對方覺得你很煩，感到不勝其擾。（Christian Wiediger/unsplash）

祕訣 2：努力增加價值

在一般問候、告知近況外，在你可以提供別的東西時，才去聯繫對方。例如，你在新聞裏看到某個人的名字，讀了一篇他寫的文章，或是認識一位他想招募的合適人才，這時去聯絡就顯得非常適合。只有寫信問：「你好嗎？」實在不會引人注意。

祕訣 3：呼朋引伴

聯繫一位多年不見的高中同學感覺很怪嗎？這裏有跟普通做法完全相反的一招，你可以把恢復聯繫的第一封信，用比較客套的方式表達：「我想跟高中老同學重新聯絡，你們好嗎？」這可以減少一些可能的尷尬，等到習慣私下往來以後，再提出私人的訊息。

「我想跟高中老同學重新聯絡，你們好嗎？」這可以減少一些可能的尷尬，等到習慣私下往來以後，再提出私人的訊息。 （Kelsey Chance/unsplash）

祕訣 4：一頓飯更勝數十封電子郵件

聚餐一小時，可以營造數十封郵件才能累積的關係。如果可以，儘量親自碰面。

祕訣 5：善加利用社群媒體

如果你不是那麼主動積極的人，使用社群媒體來維繫關係可能特別適合你。當你更新動態時，如果有人想要回應，他就會回應，沒有強制要求。很多人對於文章或動態不會表示意見，但其實都在默默關注。即使有些訊息近乎瑣碎，這種簡短但持續的更新積少成多以後，還是會讓你和線上好友營造出實質的人際關係。你可以用 LinkedIn 來張貼自己的職業現況，用 Facebook 來更新個人近況，用 Twitter 來更新可能會吸引這兩個族群的訊息。

簡短但持續的更新積少成多以後，還是會讓你和線上好友營造出實質的人際關係。（dole777/unsplash）

如果你已經和某個人失去聯絡，你也可以當主動聯絡的那個人。現在就行動，或許你可以開門見山地寫道：「實在是好久不見了！」重新啟動學生時代、上一份工作，或以前鄰居的緊密關係是一件相當令人開心的事，也是培養有意義「新」關係的簡單方法。

《第一次工作就該懂: 人生是永遠的測試版, 組合被需要的優勢, 培養盟友, 每次轉換都加分》書封。（天下雜誌出版社）

以上內容節錄自《第一次工作就該懂: 人生是永遠的測試版, 組合被需要的優勢, 培養盟友, 每次轉換都加分》

作者：雷德．霍夫曼/ 班．卡斯諾查 Reid Hoffman/ Ben Casnocha

出版社：天下雜誌出版社

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