看Facebook COO的職場之路　從中學會A、B、Z計劃丨職場人際

編按：能讓自己每一個職涯階段都加分的人，最懂得如何趁勢而起！桑德伯格現在是 Facebook的營運長，她的成功關鍵，就是隨時準備好跳上救生艇的求生計劃，懂得把握趨勢，審慎運用人脈尋找下個機會。

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有些鼓舞人心的職業生涯，是懂得趁勢而起發展出來的，例如雪柔．桑德伯格（Sheryl Sandberg）。桑德伯格現在是Facebook的營運長，負責公司的業務營運，她曾是迪士尼和星巴克的董事，《財星》雜誌把她評選為商業界最有權勢的女性之一。

桑德伯格現在是Facebook的營運長，負責公司的業務營運，她曾是迪士尼和星巴克的董事，《財星》雜誌把她評選為商業界最有權勢的女性之一。（Facebook@Sheryl Sandberg）

你可能會以為如此成功的人，從一開始就知道她的目標和抱負是什麼，並認真依循着遠大的職業生涯計劃一步步向前走，努力實現這些夢想，那你就錯了！

桑德伯格並未局限於傳統的職業生涯計劃，事實上，身為一位大學主修經濟的理想主義者，她從來沒想過在私人企業工作，更遑論當上全球數一數二大企業的高階管理者。

桑德伯格的職業生涯是從印度開始的，離現在所處的矽谷相當遙遠。她在那裏為世界銀行做公共衛生計劃，那份工作和她內心深處的價值觀相吻合：回饋比較不幸的人，在世界上發揮積極影響力。

桑德伯格是在信奉政治行動主義的家庭中成長，她父親是醫生，經常攜家帶眷到第三世界國家為窮人免費動手術。她母親則參與援助蘇聯反抗分子的行動，協助他們走私白巧克力，偽裝成肥皂到國內黑市販售，以換取亟需的現金。桑德伯格知道自己很幸運能在美國出生，享有自由與致富的機會，她有強烈的欲望想回饋社會。

桑德伯格知道自己很幸運能在美國出生，享有自由與致富的機會，她有強烈的欲望想回饋社會。 （Facebook@Sanya Khurana）

她在世界銀行工作幾年後，轉換跑道離開公共部門，進哈佛商學院就讀，取得MBA學位。離開學術界後，她的下一站是商業界。但在管理顧問公司麥肯錫工作一年後，她發現在企業發展職業生涯並不適合自己，所以她又轉換跑道，到華府擔任美國前財政部部長賴瑞．桑默斯的幕僚長，從1996年做到2001年。那份工作雖然不是為印度貧民提供醫療服務，但她協助制訂對許多美國人民生活有意義的政策。

順帶一提，為桑默斯效勞並非偶然，桑默斯是她大學的經濟學教授，當初她進世界銀行工作也是桑默斯錄用的。桑德伯格一如既往審慎運用人脈尋找下個機會，關於這點，我們會在稍後進一步說明。

美國總統柯林頓卸任後，桑德伯格為了職業生涯的下一步發展，向時任Google執行長的艾力克．施密特徵詢意見。他倆是在財政部認識的，她記得某次為多種選項的優缺點做了詳盡的分析，施密特聽完的反應是告訴她：「不，不！離開雜草，去可以迅速成長的地方，因為迅速成長才能創造各種機會。」這是相當特別的建議：到有自然推進力的市場中工作，把握趨勢、趁勢而起。

桑德伯格為了職業生涯的下一步發展，向時任Google執行長的艾力克．施密特徵詢意見。（Facebook@Andrew Bosworth (Boz)）

事實證明，2002年的Google正是那樣的地方。施密特招募她加入Google，她接受了，成為Google全球網路業務與營運的副總裁，將該部門從加州的4人團隊，壯大成全球數千人的團隊。同時，她在關鍵字廣告方案Google Ads和Google AdSense的開發上扮演要角，這兩大業務目前仍是Google的營收主要來源。

從公部門轉到私部門，從華府的權力中心轉到矽谷的蓬勃產業圈，你可能會覺得轉折很突然，甚至隨機。但事實上，綜合桑德伯格的資產、抱負和市場來看，每項行動都很合理。她培養的管理技巧對迅速成長的公司很有用，她的經濟學背景有助於開創新的網路廣告商業模式，而Google改善世界的使命和她的價值觀一致。在Google工作6年以後，馬克．祖克柏延攬她加入Facebook擔任營運長至今。

在Google工作6年以後，馬克．祖克柏延攬她加入Facebook擔任營運長至今。（Facebook@Mark Zuckerberg）

職涯ABZ計劃：預防失敗，隨時做好跳船準備

我們必須知道，新創企業和創業家雖然永遠都在演化，但他們所做的決定都是嚴謹的，不是恣意而為的。他們可能沒有實質的發展藍圖，但時時刻刻都在做實際規劃，我們稱這種嚴謹的調適型規劃為ABZ計劃。

新創企業和創業家雖然永遠都在演化，但他們所做的決定都是嚴謹的，不是恣意而為的。他們可能沒有實質的發展藍圖，但時時刻刻都在做實際規劃，我們稱這種嚴謹的調適型規劃為ABZ計劃。（William Iven/unsplash）

A、B、Z計劃究竟是什麼？A計劃是你現在正在做的事，是你目前落實的競爭優勢。執行A計劃時，你要邊學邊做，同時進行些微調整，並經常反覆試驗。

B計劃是你需要改變目標或方法時所採取的應變對策，它大致上和A計劃差不多。改用B計劃有時是因為A計劃行不通，或是因為發現更好的新機會，無論是什麼原因，你都不需要寫出太詳盡的B計劃，因為存在着太多變數，但你的確需要考慮到相關的行動和替代方案。一旦你改採B計劃，並堅持下去，那就變成你新的A計劃。20年前，桑德伯格的A計劃是世界銀行的工作，如今她的A計劃是Facebook的工作。

至於Z計劃則是救援方案，也就是你的救生艇計劃。無論是事業或生活，大家都希望能夠順遂發展下去。萬一失敗了，必須流落街頭，那是無法接受的慘劇。所以若是你的生涯計劃毀了，或是你想大幅改變人生，你有什麼可靠穩健的計劃？那就是Z計劃。你必須在生活中規劃一個非常確定的計劃，那就是Z計劃。當你對A計劃或B計劃不再有信心的時候，或是當你的計劃遭到嚴重破壞時，Z計劃是你可以轉做的可靠計劃。

《第一次工作就該懂: 人生是永遠的測試版, 組合被需要的優勢, 培養盟友, 每次轉換都加分》書封。（天下雜誌出版社）

以上內容節錄自《第一次工作就該懂: 人生是永遠的測試版, 組合被需要的優勢, 培養盟友, 每次轉換都加分》。

作者：雷德．霍夫曼/ 班．卡斯諾查 Reid Hoffman/ Ben Casnocha

出版社：天下雜誌出版社

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