【搵工】戴眼鏡上班竟不獲批准？　4類人絕對適合四眼造型返工

日本女性被禁止在職場上戴眼鏡，因此於上年在twitter上發起#GlassesAreForbidden運動，爭取返工戴眼鏡的權利。究竟工作時戴眼鏡，還是不戴眼鏡比較專業？見工面試應該戴眼鏡嗎？甚麼職業戴眼鏡更著數？

日本職場向來有強迫女性穿高跟鞋上班的風氣，結果於去年引發了「#Kutoo」運動，並獲不少職場女性響應。但其實除高跟鞋外，日本連戴眼鏡與否也成為一場性別平權的議題。

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戴眼鏡感冷酷？

在2019年11月，日本電視節目「スッキリ」製作了一個「戴眼鏡的女生找工作更困難」的專題，指出戴眼鏡的女生在應徵客戶服務業的工作時會特別困難，並藉訪問發現很多人曾被禁止戴眼鏡返工，例如空姐、大型百貨公司、商業設施接待人員及需要穿和服的侍應。

那些企業禁止女性員工戴眼鏡上班的原因很簡單，就是認為客戶服務員應該要華美，但戴眼鏡卻被認為是不容易展現表情，給人冷酷的印象。另外，也有須穿和服工作的侍應指，公司以「眼鏡跟和服不合襯」為由，禁止她們戴眼鏡；有受訪者則指，縱然乾眼症已令她們的眼睛變得通紅，但因擔心會被公司開除，因此不敢戴眼鏡時，卻也不敢摘下隱形眼鏡。

節目播出後，有日本網民在在twitter上發起#GlassesAreForbidden運動，抗議女性在職場上穿著受限制。這號召更引來大批網民支持，一同爭取女性在職場戴眼鏡的權利，有些網民更留言指：「認真嗎？現在是2019年！」、「很不人道，戴隱形眼鏡對眼睛造成沈重負擔！」，足現當地社會對這㮔職場性別不公有多大不滿。

上年，twitter上發起了#GlassesAreForbidden運動，爭取返工戴眼鏡的權利。（黃金有罪劇照）

歐美國家情況不一樣

不過在日本以外，情況就大為不同。有研究發現，4成求職者認為戴眼鏡參加面試的話將有更大機會被公司錄用。因此，40％沒有近視的求職者表示，如果能增加找到工作的機會，他們會甚至考慮戴平光眼鏡參加面試。

歐美打工仔有如此反應，應是與「戴眼鏡的人被視為有才智」的形象有關。根據視光學院的研究，大約33％的成年人認為戴眼鏡的人看起來更專業。此外，眼鏡製造商美國依視路公司也曾有研究發現，在3,000名成年人中，71％的受訪者將戴眼鏡人士與老師聯繫起來，並解釋這種聯繫是因為聰明人傾向更頻繁地執行會影響視力的任務，例如閱讀。

返工應不應該戴眼鏡？

返工戴不戴眼鏡見仁見智，始終今天已是2020年，我們實不應為了別人的看法而限制自己最基本的打扮自由。比起人家的意見，我們更應重視怎樣的才能令自己感覺更自信和舒適（當然，以不過火為前提），因為只有這樣，工作起來才更有幹勁，而且上司應該是以工作表現來評價你，而不是以「睇落你專唔專業」為評核標準。

不過，有以下4類外貌特徵的人，返工戴眼鏡可能更有好處吧！

4類人士適合返工戴眼鏡 (按圖放大)

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1.年輕主管、童顏人士

如果希望看起來更穩重，增加壓場感，年輕主管可考慮戴有框眼鏡。另外，得天獨厚長得一副童顏的人，也可以戴眼鏡讓自己看起來更成熟，值得信賴。

2. 眼細或看起來無神

眼細或雙目天生無神的打工仔，可藉配戴眼鏡，令眼鏡框成為了臉上的重點，令上司、同事較難察覺你的雙眼是否無神。

3. 雙眼距離寬、鼻樑扁塌

這類人常留下「好易話為」的印象。如戴上鼻樑處有特別設計的眼鏡，便可縮短眼距，修飾鼻樑，讓你看起來更精明能幹。

4. 黑眼圈很深

深免的眼鏡框與黑眼圈對比起來，眼鏡框成了臉上的重點。故黑眼圈看起來會較淺。

不同工種適合甚麼眼鏡？

至於在款式方面，打工仔也可按從事行業選擇適合的眼鏡款式。以下將眼鏡款式分為3大類型，方便大家參考：

眼鏡款式3大類型（按圖了解）：

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1. 傳統款式

從商的人士，例如銀行家、會計師適合保守款式的眼鏡。形狀可選橢圓形和方形的眼鏡，顏色以金、銀、棕、灰和黑色為佳。可以選擇鈦、不銹鋼框以及無框眼鏡。

2. 玩味時尚款式

從事創意行業的人士，例如設計師，適合新穎款式的眼鏡。可嘗試大膽的顏色如藍色及紫色，適合選擇玩味款式及復古文青眼鏡。

3. 大眾款式

從事文字工作的人士，例如記者，適合斯文款式，可考慮膠框眼鏡。

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