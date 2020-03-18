【裁員】陷解僱邊緣怎改變老闆決定？　6大急救建議助力挽狂瀾

經濟不景氣，失業率攀升，加上新冠肺炎疫情仍未受控，使不少企業生意額大跌，甚至更需要以藉裁員解僱來紓減營運壓力。若發現上司或老闆疑似在物色可以「下手」的同事，或覺得他們早已經盯上了你時，你或可及時做以下6件事，以挽回老闆的心！

失業率上升至的3.4%，打工仔可以做多幾步保飯碗。（《校閱女孩河野悅子》劇照）

財政司司長陳茂波於發表2020/21年度《財政預算案》時表示，因經濟情況惡化，勞工市場逐步轉弱，失業率從去年第二季的2.8%，上升至最新的3.4%，為3年多以來最高。要保住飯碗，打工仔必定要做多幾步，別讓自己在裁員名單榜上有名。

6個力保工作的方法（按圖了解）：

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1.「食糊位」要做好

老闆請一個人是為了替自己解決問題，要老闆留着你，就要把強項發揮得最好，為公司解決最多的問題，好讓老闆知道你在公司的價值，並證明自己能為公司帶來直接的收益，值得他們花人工僱用你。

2. 爭取更多工作

即使解僱了一個人，公司也需要其他人來完成該同事的工作量。如果能證明給老闆看，你的工作效率高，有能力完成更多工作，那老闆要決定解僱人選時便應不會第一個就想到你。同樣地，爭取工作量也是投入工作、忠心及對公司有歸屬感的表現。

3. 展示各項技能

除了職責範圍所需的技能外，如有其他可用於工作的技能，亦應盡可能展現出來，讓老闆知道你有多元才能。你可嘗試協助公司完成不同的工作，藉此增加自己的價值，例如作為一個平面設計師的你，可讓公司知道你還懂剪片、寫歌的技能時，說不定就有更大機會被留下。

4. 與同事改善關係

多數老闆都希望員工有團隊精神，與同事相處融洽，因為團隊的士氣和氣氛會間接影響工作效率。因此，如曾與個別同事有過節，不妨主動示好，讓老闆不會覺得你難處理而把你開除。另外，在同事需要幫忙時也可主動伸出援手，讓你在老闆心目中加分！

5. 與上司多交流

要公司願意留下你，起碼要讓上司記得你。如果兩個員工工作能力相同，一個與上司較熟絡，一個傾兩句起三句止，上司很大可能會炒較「唔friend」那位。平日較安靜、少話的同事，宜多「刷存在感」，與上司多聊天，讓上司多了解你的為人。

6. 不要抱怨

在這段士氣低落的時期，沒有公司希望公司裏多一隻「抱怨鬼」。未必要做到整天正能量，但最低限度不要抱怨工作，不要再拖低團隊的士氣，反應讓上司看到你敬業、捱得的一面，因為這段時間，留低的打工仔的確要和公司一起「捱世界」。

扭轉局面

這個時勢要找一份新工作很艱難，在事情仍有彎轉的時候，不妨嘗試以上方法，令你在老闆心目中加分，好好保着飯碗！

參考資料：thebalancecareer.com

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