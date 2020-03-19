【斷捨離】擁有的該保留還是放手？　3大原則瀟灑地整理舊物

據《聖經》記載，以色列的所羅門王，擁有數不盡的財富，除了各國每年會向所羅門王進貢近 25 公噸的黃金，每年的進帳還包含稅賦和其他商業營利。所羅門王還是不滿足，每天都在想，如何擁有更多別人沒有的，他曾說，「眼睛看得到的東西，我都想要。」一棟房子不夠，還要建造各種風格的建築；一隻寵物不夠，還要收集各式珍奇異獸。

坐擁金山銀山、要什麼有什麼，理當很快樂。然而，晚年的所羅門王坦言，「我環顧自己的所作所為，才發現一切根本毫無意義。」

因為近藤麻理惠所提出的「人生整理魔法」，越來越多人嘗試透過斷捨離物慾或是整理舊物開始，重新掌控自己的人生。（unsplash@Alyssa Strohmann）

《擁有愈少，愈幸福》認為，「徒勞」可謂所羅門王的人生體悟。所羅門王的「徒勞」其實是陷入不停追求、永不滿足的心理狀態，以為只要獲得、增加更多物品，就能彌補空虛。現代人也有相同的心理，每天努力工作，追求更好的生活，吃更好的食物，買更多商品，有的人甚至患有囤積症，身邊堆積的東西多到無法處理，壓迫到生活空間，也沒有因此變得更快樂。

相關文章：【辦公室】整理工作環境迎接2020年？ 7件小物大掃除時不能清走

+ 17 + 16 + 15

你是對失去感到不安，還是從持有物中找慰藉？

《整理力，決定你的生命自由度》指出，想要追逐更多、捨不得丟，主要是以下 3 種心態。

【第一，選擇困難。】因為擁有的東西愈來愈多，多到無法選擇該留下什麼物品，或是該捨棄哪一樣。

【第二，損失規避。】人的天性本就不願蒙受損失，即使告訴你捨棄會換來更大的喜悅，仍舊比不上害怕失去的感受。

【第三是稟賦效應。】一旦擁有某樣事物，心中對它的價值就會提高，甚至高於它原本的價值，所以即使用不到、不再使用，也捨不得丟。

這 3 種心理狀態同時發揮效用後，最後就是維持「什麼都丟不掉」的現狀。《怦然心動的人生整理魔法》作者近藤麻理惠，進一步將無法丟東西的心理歸咎於兩個原因：

1. 對過去的執著。

2. 對未來的不安。

前者像是獎盃、情書，象徵過去的美好成就或回憶；後者像是資料夾、馬克杯，相信未來某一天一定用得上。

相關文章：花費太多時間襯衫返工？ 教你3招解決上班穿搭困難｜職場穿搭

+ 6 + 5 + 4

麻理惠解釋，擁有什麼東西，就等於你的生活態度。當你無法決定留下或丟棄什麼東西的時候，代表你看不清對自己而言重要的是什麼，就會在不知不覺中增加不需要的物品。透過整理，一步步釐清某項物品與自己的關係，就能從中發現人生的意義。

舉例來說，麻理惠曾輔導一位客戶 A，她原本任職於科技公司，工作看似順利，卻總感覺生活中缺少些什麼。在整理結束後，A 赫然發現，書架上一字排開都是與社會福利相關的書籍。這才意識到，自己做過保母和義工，心裡對這一類型的工作藏有更大的熱忱。後來，A 辭掉工作，成立保母事業公司，「整理之後，我發現自己真正想做的事。」

別再從房間開始整理，先細數你有多少同類物品

因此，想擺脫雜亂，找回人生自主權，麻理惠提供她的整理魔法：

+ 6 + 5 + 4

捨與留的評估：是否心動？是否擁有太多重複物品？

整理專家近藤麻理惠認為，透過整理與收納，留下令自己感到怦然心動的物品，不僅提高生活品質，更重要的是，找到人生意義。

▼▼下圖說明麻理惠的整理方法，幫助你清理過去、迎向未來。▼▼

+ 2

【本文獲「經理人」授權轉載。】