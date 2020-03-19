【裁員】公司大洗牌有危亦有機？　解僱潮下潛藏3個上位機會

悲觀的人在逆境中只看得見絕望；樂觀的人在逆境中卻看得到機會。最近的一段日子，裁員之聲不絕於耳，職場上彌漫著一股負能量，人人都為保住工作愁眉苦臉，但其實有危便自然有機，能夠和公司捱過這段艱難日子的，將來在公司便「大把世界」。回想當年沙士以及金融海嘯，在逆境過後都是美好的時光。今天半宅職薯想給大家一點正能量，讓大家重新振作，為逆境過後的美好將來作好準備。

逆市下3大上位機會（按圖了解）：

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大家不如先從老細的角度去想，公司在逆境之下裁員，然後在艱難日子過後又再增添人手，其實就有如人力資源的一次大洗牌。如果大家能夠在這段裁員潮之中留得低，便已經反映了你在老細心目中屬於能夠幫助公司的好員工。既然如此，我們何不以正面的角度去想，乘著這個獲得老細欣賞的勢頭，再加添一點點努力，為將來的前程鋪路。

1. 成為公司變陣的核心成員

「窮則變，變則通」是不少意志堅強老細的座右銘。公司生意變差便自然需要變陣，大家可以毛遂自薦，成為公司新project的核心成員。假若這個新project日後能夠成功的話，你在公司的地位便穩如泰山，甚至日後可以獲得升職加薪。而即使這個新project不成功，風險也只是由老細背負，對作為打工仔的大家不會帶來什麼損失。

市道低迷，但有魄力的老闆卻認為是機會處處，若你能乘勢而上，成為他的得力助手，前景當然理想。（Shutterstock）

2. 展現忠肝義膽的好機會

正所謂齊心便事成。我們再從老細角度去想，在逆境之下，老細最擔心的不只是生意，更是公司能否上下一心，共同變陣，一起為生存而奮鬥。這個時候便是你展現忠肝義膽，成為老細心腹的好機會了。要成為老細心腹其實並不困難，除了努力工作之外，凡事以公司角度去想而不介意吃一點虧，他日老細一定對你委以重任。

3. 上層懸空成上位大好機會

如果你的上司被老細裁走的話，那便等於有一個上位的好機會擺在眼前。在這段逆境期間，老細也許會把這個上司的職位懸空，將工作由下面的員工分擔。在這情況下，悲觀的人會覺得自己被老細「搵老襯」，加辛不加薪；但樂觀積極的人，便會視這為展現自己能夠擔任更高層次工作的大好機會。而事實上，大部分的老細的而且確會趁這個狀態觀察哪一位員工能勝任更高職位的工作，在日後生意轉好的時候給他們升職加薪。

結語

看到這裡，大家可能會問：「這種想法會不會過於理想？」。其實在大家決定是否以忠肝義膽的態度和老細一起跨過逆境的之前，可以先參考我早前另一篇文章「經濟下滑尤如老闆照妖鏡 逆境下做到4點證明跟得過」，如果覺得老細是「跟得過」的話，又何妨和他一齊捱呢？

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